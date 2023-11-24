Пермячка отсудила у ТСЖ 63 тысячи за падение льда на ее машину

Суд определил, что в повреждении авто виновато ТСЖ Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Соликамска (Пермский край) отсудила у местного ТСЖ 63 тысячи рублей за поврежденную машину. На авто женщины с крыши дома, которое управляется ТСЖ, упала наледь и снег, сильно повредив транспорт. Об этом сообщается в решении на сайте Соликамского городского суда.

«Взыскать с Товарищества собственников недвижимости «ТСЖ «Южное» в пользу Васюковой А.Г. убытки в размере 63935 рублей», — говорится в решении. Также товарищество должно оплатить стоимость юридических услуг.

В результате падения снега и льда у машины были повреждены ветровое стекло, крыша, панель приборов и обивка. В суде представители ТСЖ просили иск не удовлетворять, так как считали виноватым истца, которая припарковала авто слишком близко к дому. Однако суд установил вину ТСЖ, которые должны были следить за крышей дома и позаботиться о том, чтобы с крыши вовремя убрали снег.