Пермячка отсудила у ТСЖ 63 тысячи за падение льда на ее машину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эдуард Мансуров в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург, микрофон, судебное заседание, суд, триколор, флаг россии
Суд определил, что в повреждении авто виновато ТСЖ Фото:

Жительница Соликамска (Пермский край) отсудила у местного ТСЖ 63 тысячи рублей за поврежденную машину. На авто женщины с крыши дома, которое управляется ТСЖ, упала наледь и снег, сильно повредив транспорт. Об этом сообщается в решении на сайте Соликамского городского суда.

«Взыскать с Товарищества собственников недвижимости «ТСЖ «Южное» в пользу Васюковой А.Г. убытки в размере 63935 рублей», — говорится в решении. Также товарищество должно оплатить стоимость юридических услуг.

В результате падения снега и льда у машины были повреждены ветровое стекло, крыша, панель приборов и обивка. В суде представители ТСЖ просили иск не удовлетворять, так как считали виноватым истца, которая припарковала авто слишком близко к дому. Однако суд установил вину ТСЖ, которые должны были следить за крышей дома и позаботиться о том, чтобы с крыши вовремя убрали снег.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Соликамска (Пермский край) отсудила у местного ТСЖ 63 тысячи рублей за поврежденную машину. На авто женщины с крыши дома, которое управляется ТСЖ, упала наледь и снег, сильно повредив транспорт. Об этом сообщается в решении на сайте Соликамского городского суда. «Взыскать с Товарищества собственников недвижимости «ТСЖ «Южное» в пользу Васюковой А.Г. убытки в размере 63935 рублей», — говорится в решении. Также товарищество должно оплатить стоимость юридических услуг. В результате падения снега и льда у машины были повреждены ветровое стекло, крыша, панель приборов и обивка. В суде представители ТСЖ просили иск не удовлетворять, так как считали виноватым истца, которая припарковала авто слишком близко к дому. Однако суд установил вину ТСЖ, которые должны были следить за крышей дома и позаботиться о том, чтобы с крыши вовремя убрали снег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...