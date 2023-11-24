24 ноября 2023

В Перми при пожаре в частном доме пострадал человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Пермь, мчс, пожарная охрана, пожарные
В Перми спасатели потушили частный дом Фото:

В Перми 24 ноября вечером в результате пожара в частном доме пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в официальном telegram-канале.

«В 19 часов 48 минут поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Лозьвинской в Перми. Огонь потушили в 21 час 25 минут. В результате пожара погибших нет, имеется пострадавший», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным МЧС, одноэтажный дом загорелся из-за нарушения эксплуатации электроприборов. Спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние строения.

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В Перми 24 ноября вечером в результате пожара в частном доме пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в официальном telegram-канале. «В 19 часов 48 минут поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Лозьвинской в Перми. Огонь потушили в 21 час 25 минут. В результате пожара погибших нет, имеется пострадавший», — говорится в сообщении ведомства. По предварительным данным МЧС, одноэтажный дом загорелся из-за нарушения эксплуатации электроприборов. Спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние строения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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