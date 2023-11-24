В Перми при пожаре в частном доме пострадал человек

25 ноября 2023 в 00:27 Размер текста - 17 +

В Перми спасатели потушили частный дом Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми 24 ноября вечером в результате пожара в частном доме пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в официальном telegram-канале. «В 19 часов 48 минут поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Лозьвинской в Перми. Огонь потушили в 21 час 25 минут. В результате пожара погибших нет, имеется пострадавший», — говорится в сообщении ведомства. По предварительным данным МЧС, одноэтажный дом загорелся из-за нарушения эксплуатации электроприборов. Спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние строения.

В Перми 24 ноября вечером в результате пожара в частном доме пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в официальном telegram-канале. «В 19 часов 48 минут поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Лозьвинской в Перми. Огонь потушили в 21 час 25 минут. В результате пожара погибших нет, имеется пострадавший», — говорится в сообщении ведомства. По предварительным данным МЧС, одноэтажный дом загорелся из-за нарушения эксплуатации электроприборов. Спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние строения.