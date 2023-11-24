В Перми при пожаре в частном доме пострадал человек

В Перми спасатели потушили частный дом
В Перми 24 ноября вечером в результате пожара в частном доме пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в официальном telegram-канале.
«В 19 часов 48 минут поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Лозьвинской в Перми. Огонь потушили в 21 час 25 минут. В результате пожара погибших нет, имеется пострадавший», — говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным МЧС, одноэтажный дом загорелся из-за нарушения эксплуатации электроприборов. Спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние строения.
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