Шойгу заявил о создании единой системы ПВО стран ОДКБ

У РФ есть договоренности о единой системе ПВО с каждой страной-участницей ОДКБ, заявил Шойгу
Страны-участницы ОДКБ уже фактически создали единую систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Единая система ПВО стран-участниц ОДКБ фактически создана», — сказал Шойгу в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, с каждым из государств-членов ОДКБ есть двусторонние соглашения.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что ОДКБ близка к созданию общей системы ПВО. В ОДКБ, помимо России, входят: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.
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