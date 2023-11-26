Шойгу заявил о создании единой системы ПВО стран ОДКБ

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
У РФ есть договоренности о единой системе ПВО с каждой страной-участницей ОДКБ, заявил Шойгу Фото:

Страны-участницы ОДКБ уже фактически создали единую систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Единая система ПВО стран-участниц ОДКБ фактически создана», — сказал Шойгу в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, с каждым из государств-членов ОДКБ есть двусторонние соглашения.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что ОДКБ близка к созданию общей системы ПВО. В ОДКБ, помимо России, входят: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

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Страны-участницы ОДКБ уже фактически создали единую систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Единая система ПВО стран-участниц ОДКБ фактически создана», — сказал Шойгу в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, с каждым из государств-членов ОДКБ есть двусторонние соглашения. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что ОДКБ близка к созданию общей системы ПВО. В ОДКБ, помимо России, входят: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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