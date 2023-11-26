Шойгу заявил о создании единой системы ПВО стран ОДКБ

26 ноября 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

У РФ есть договоренности о единой системе ПВО с каждой страной-участницей ОДКБ, заявил Шойгу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Страны-участницы ОДКБ уже фактически создали единую систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Единая система ПВО стран-участниц ОДКБ фактически создана», — сказал Шойгу в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, с каждым из государств-членов ОДКБ есть двусторонние соглашения. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что ОДКБ близка к созданию общей системы ПВО. В ОДКБ, помимо России, входят: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Страны-участницы ОДКБ уже фактически создали единую систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Единая система ПВО стран-участниц ОДКБ фактически создана», — сказал Шойгу в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, с каждым из государств-членов ОДКБ есть двусторонние соглашения. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что ОДКБ близка к созданию общей системы ПВО. В ОДКБ, помимо России, входят: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.