Текслер опроверг диверсию на челябинском оборонном заводе

27 ноября 2023 в 00:11 Размер текста - 17 +

Губернатор поблагодарил МЧС за профессиональную работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По итогу инцидента на территории Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) следы внешнего воздействия отсутствуют. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер. «Произошло возгорание трансформатора. Следы внешнего воздействия отсутствуют», — написал Текслер в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что пожарные расчеты оперативно прибыли на место и быстро ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Взрыв и пожар на ЧТЗ произошел вечером 26 ноября. На предприятии заявили, что ЧП не повлияет на работу оборонного предприятия. По предварительным данным, на трансформаторе могло произойти короткое замыкание.

По итогу инцидента на территории Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) следы внешнего воздействия отсутствуют. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер. «Произошло возгорание трансформатора. Следы внешнего воздействия отсутствуют», — написал Текслер в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что пожарные расчеты оперативно прибыли на место и быстро ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Взрыв и пожар на ЧТЗ произошел вечером 26 ноября. На предприятии заявили, что ЧП не повлияет на работу оборонного предприятия. По предварительным данным, на трансформаторе могло произойти короткое замыкание.