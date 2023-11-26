26 ноября 2023
25 ноября 2023

Текслер опроверг диверсию на челябинском оборонном заводе

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск, текслер алексей
Губернатор поблагодарил МЧС за профессиональную работу Фото:

По итогу инцидента на территории Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) следы внешнего воздействия отсутствуют. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

«Произошло возгорание трансформатора. Следы внешнего воздействия отсутствуют», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона отметил, что пожарные расчеты оперативно прибыли на место и быстро ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

Взрыв и пожар на ЧТЗ произошел вечером 26 ноября. На предприятии заявили, что ЧП не повлияет на работу оборонного предприятия. По предварительным данным, на трансформаторе могло произойти короткое замыкание.

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По итогу инцидента на территории Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) следы внешнего воздействия отсутствуют. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер. «Произошло возгорание трансформатора. Следы внешнего воздействия отсутствуют», — написал Текслер в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что пожарные расчеты оперативно прибыли на место и быстро ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Взрыв и пожар на ЧТЗ произошел вечером 26 ноября. На предприятии заявили, что ЧП не повлияет на работу оборонного предприятия. По предварительным данным, на трансформаторе могло произойти короткое замыкание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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