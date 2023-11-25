Взрыв на ЧТЗ не сорвет оборонный заказ

ЧТЗ продолжит работать в штатном режиме Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Взрыв и поджар на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ) не повлияет на выпуск оборонной продукции. Завод продолжит работать в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«ЧП не повлияет на работу предприятия. По предварительным данным, на трансформаторе могло произойти короткое замыкание. Завод продолжит работать в штатном режиме», — заявили на предприятии.

На оборонном предприятии отмечают, что пострадавших нет. Из восьми трансформаторов сгорел один.

Моторное производство ЧТЗ выпускает дизельные двигатели мощностью до 1500 л. с. для российской бронетанковой техники. Также ассортимент предприятия содержит запчасти к двигателям. Продукцией компании оснащают танки Т-72, Т-90 «Прорыв», БМПТ «Терминатор», артиллерийские самоходные установки «Акация», «Мста-С», «Коалиция-СВ».