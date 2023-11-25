25 ноября 2023

Взрыв на ЧТЗ не сорвет оборонный заказ

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧТЗ продолжит работать в штатном режиме Фото:

Взрыв и поджар на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ) не повлияет на выпуск оборонной продукции. Завод продолжит работать в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«ЧП не повлияет на работу предприятия. По предварительным данным, на трансформаторе могло произойти короткое замыкание. Завод продолжит работать в штатном режиме», — заявили на предприятии.

На оборонном предприятии отмечают, что пострадавших нет. Из восьми трансформаторов сгорел один.

Моторное производство ЧТЗ выпускает дизельные двигатели мощностью до 1500 л. с. для российской бронетанковой техники. Также ассортимент предприятия содержит запчасти к двигателям. Продукцией компании оснащают танки Т-72, Т-90 «Прорыв», БМПТ «Терминатор», артиллерийские самоходные установки «Акация», «Мста-С», «Коалиция-СВ».

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Взрыв и поджар на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ) не повлияет на выпуск оборонной продукции. Завод продолжит работать в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. «ЧП не повлияет на работу предприятия. По предварительным данным, на трансформаторе могло произойти короткое замыкание. Завод продолжит работать в штатном режиме», — заявили на предприятии. На оборонном предприятии отмечают, что пострадавших нет. Из восьми трансформаторов сгорел один. Моторное производство ЧТЗ выпускает дизельные двигатели мощностью до 1500 л. с. для российской бронетанковой техники. Также ассортимент предприятия содержит запчасти к двигателям. Продукцией компании оснащают танки Т-72, Т-90 «Прорыв», БМПТ «Терминатор», артиллерийские самоходные установки «Акация», «Мста-С», «Коалиция-СВ».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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