Семьи двух погибших на полях спецоперации бойцов в Златоусте (Челябинская область) получили посмертные награды. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, ордена Мужества президент РФ Владимир Путин удостоил рядовых Александра Волошина и Евгения Соловьева.
«Военный комиссар Андрей Вечернин и глава округа Максим Пекарский передали госнаграды семьям участников спецоперации. За проявленные отвагу и самоотверженность рядовые Александр Волошин и Евгений Соловьев были награждены орденом Мужества посмертно», — отметили в мэрии Златоуста.
Награду Волошина получила его мама Любовь Волошина. Военнослужащий погиб 17 апреля. Награду Евгения Соловьева вручили его супруге Наталье. Боец отдал жизнь погиб 4 июня. Оба исполняли воинский долг.
Вместо сына Александра медаль получила его мама Любовь Волошина
Семьи двух погибших на полях спецоперации бойцов в Златоусте (Челябинская область) получили посмертные награды. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, ордена Мужества президент РФ Владимир Путин удостоил рядовых Александра Волошина и Евгения Соловьева. «Военный комиссар Андрей Вечернин и глава округа Максим Пекарский передали госнаграды семьям участников спецоперации. За проявленные отвагу и самоотверженность рядовые Александр Волошин и Евгений Соловьев были награждены орденом Мужества посмертно», — отметили в мэрии Златоуста. Награду Волошина получила его мама Любовь Волошина. Военнослужащий погиб 17 апреля. Награду Евгения Соловьева вручили его супруге Наталье. Боец отдал жизнь погиб 4 июня. Оба исполняли воинский долг.