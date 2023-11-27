Семьи погибших на СВО бойцов в Златоусте получили за них посмертные награды. Фото

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Вручение ордена Мужества матери погибшего контрактника. Магнитогорск, орден мужества
Награды получили родственники погибших Фото:

Семьи двух погибших на полях спецоперации бойцов в Златоусте (Челябинская область) получили посмертные награды. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, ордена Мужества президент РФ Владимир Путин удостоил рядовых Александра Волошина и Евгения Соловьева.

«Военный комиссар Андрей Вечернин и глава округа Максим Пекарский передали госнаграды семьям участников спецоперации. За проявленные отвагу и самоотверженность рядовые Александр Волошин и Евгений Соловьев были награждены орденом Мужества посмертно», — отметили в мэрии Златоуста.

Награду Волошина получила его мама Любовь Волошина. Военнослужащий погиб 17 апреля. Награду Евгения Соловьева вручили его супруге Наталье. Боец отдал жизнь погиб 4 июня. Оба исполняли воинский долг.

Вместо сына Александра медаль получила его мама Любовь Волошина
Вместо сына Александра медаль получила его мама Любовь Волошина
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Получить орден супруга Евгения пришла жена Наталья Соловьева
Получить орден супруга Евгения пришла жена Наталья Соловьева
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Военнослужащий Волошин погиб при исполнении воинских обязанностей в апреле
Военнослужащий Волошин погиб при исполнении воинских обязанностей в апреле
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Рядовой Соловьев был убит в июне
Рядовой Соловьев был убит в июне
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Семьи двух погибших на полях спецоперации бойцов в Златоусте (Челябинская область) получили посмертные награды. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, ордена Мужества президент РФ Владимир Путин удостоил рядовых Александра Волошина и Евгения Соловьева. «Военный комиссар Андрей Вечернин и глава округа Максим Пекарский передали госнаграды семьям участников спецоперации. За проявленные отвагу и самоотверженность рядовые Александр Волошин и Евгений Соловьев были награждены орденом Мужества посмертно», — отметили в мэрии Златоуста. Награду Волошина получила его мама Любовь Волошина. Военнослужащий погиб 17 апреля. Награду Евгения Соловьева вручили его супруге Наталье. Боец отдал жизнь погиб 4 июня. Оба исполняли воинский долг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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