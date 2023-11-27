27 ноября 2023

Самый богатый пермский депутат предложил создавать элитные детдома

Депутат пермского ЗС Благов для борьбы с абортами хочет строить элитные детдома
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат ЗС Пермского края Николай Благов, благов николай
Николай Благов предлагает улучшить условия жизни в детдомах Фото:

Депутат законодательного собрания Пермского края Николай Благов нашел новый способ решения демографической проблемы в регионе. По его мнению, психологи должны убедить женщину отказаться от аборта, а ребенка отдать в детдом. Но для этого нужно создать «элитный детский дом», говорит Благов.

«Краевые, а еще лучше — федеральные власти должны создать психологические службы. Психологи должны предложить вариант: отдать ребенка в детский дом. Но это должен быть именно элитный детский дом», — рассказал депутат в интервью «Комсомольской правде».

Благов пояснил, что детдома должны создавать по аналогии с «элитными техникумами и вузами», например «с математическим, с инженерным уклоном». Инициативу ЛДПР, в которой состоит Благов, планирует внести на рассмотрение краевого парламента.

Сам Благов является многодетным отцом, воспитывает трех дочерей. Как ранее рассказывало URA.RU, он по итогам 2021 года заработал 600 млн рублей, став самым богатым депутатом в заксобрании Пермского края. Сейчас депутаты имеют право не раскрывать сведения о своих доходах.

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Депутат законодательного собрания Пермского края Николай Благов нашел новый способ решения демографической проблемы в регионе. По его мнению, психологи должны убедить женщину отказаться от аборта, а ребенка отдать в детдом. Но для этого нужно создать «элитный детский дом», говорит Благов. «Краевые, а еще лучше — федеральные власти должны создать психологические службы. Психологи должны предложить вариант: отдать ребенка в детский дом. Но это должен быть именно элитный детский дом», — рассказал депутат в интервью «Комсомольской правде». Благов пояснил, что детдома должны создавать по аналогии с «элитными техникумами и вузами», например «с математическим, с инженерным уклоном». Инициативу ЛДПР, в которой состоит Благов, планирует внести на рассмотрение краевого парламента. Сам Благов является многодетным отцом, воспитывает трех дочерей. Как ранее рассказывало URA.RU, он по итогам 2021 года заработал 600 млн рублей, став самым богатым депутатом в заксобрании Пермского края. Сейчас депутаты имеют право не раскрывать сведения о своих доходах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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