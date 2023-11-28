Мишустин выделил Челябинской области деньги на лечение сахарного диабета у детей

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, мишустин михаил
Михаил Мишустин направил средства на мониторинг глюкозы Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил Челябинской области средства на лечение сахарного диабета у детей. Как следует из подписанного распоряжения, регион получит 25,238 млн рублей.

«Направить бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий в рамках федерального проекта „Борьба с сахарным диабетом“. Распределение субсидий по обеспечению детей с сахарным диабетом первого типа в возрасте от 4 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы для Челябинской области — 24,93 млн рублей», — отмечено в документе.

Деньги выделены для двух категорий. Кроме указанной, их также предусмотрели на детей от двух до четырех лет. Правительство по данной статье направит 308 тысяч рублей. Документ также содержат сведения о суммах, которые регион получит в 2024 году. На детей младшего возраста на следующий год выделено почти 1 млн 232 тысячи рублей, старшего — 99 млн 723 тысячи рублей.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил Челябинской области средства на лечение сахарного диабета у детей. Как следует из подписанного распоряжения, регион получит 25,238 млн рублей. «Направить бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий в рамках федерального проекта „Борьба с сахарным диабетом“. Распределение субсидий по обеспечению детей с сахарным диабетом первого типа в возрасте от 4 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы для Челябинской области — 24,93 млн рублей», — отмечено в документе. Деньги выделены для двух категорий. Кроме указанной, их также предусмотрели на детей от двух до четырех лет. Правительство по данной статье направит 308 тысяч рублей. Документ также содержат сведения о суммах, которые регион получит в 2024 году. На детей младшего возраста на следующий год выделено почти 1 млн 232 тысячи рублей, старшего — 99 млн 723 тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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