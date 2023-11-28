Мишустин выделил Челябинской области деньги на лечение сахарного диабета у детей

28 ноября 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин направил средства на мониторинг глюкозы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил Челябинской области средства на лечение сахарного диабета у детей. Как следует из подписанного распоряжения, регион получит 25,238 млн рублей. «Направить бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий в рамках федерального проекта „Борьба с сахарным диабетом“. Распределение субсидий по обеспечению детей с сахарным диабетом первого типа в возрасте от 4 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы для Челябинской области — 24,93 млн рублей», — отмечено в документе. Деньги выделены для двух категорий. Кроме указанной, их также предусмотрели на детей от двух до четырех лет. Правительство по данной статье направит 308 тысяч рублей. Документ также содержат сведения о суммах, которые регион получит в 2024 году. На детей младшего возраста на следующий год выделено почти 1 млн 232 тысячи рублей, старшего — 99 млн 723 тысячи рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил Челябинской области средства на лечение сахарного диабета у детей. Как следует из подписанного распоряжения, регион получит 25,238 млн рублей. «Направить бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий в рамках федерального проекта „Борьба с сахарным диабетом“. Распределение субсидий по обеспечению детей с сахарным диабетом первого типа в возрасте от 4 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы для Челябинской области — 24,93 млн рублей», — отмечено в документе. Деньги выделены для двух категорий. Кроме указанной, их также предусмотрели на детей от двух до четырех лет. Правительство по данной статье направит 308 тысяч рублей. Документ также содержат сведения о суммах, которые регион получит в 2024 году. На детей младшего возраста на следующий год выделено почти 1 млн 232 тысячи рублей, старшего — 99 млн 723 тысячи рублей.