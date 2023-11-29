Пермячка устроила суд с Росимуществом за VIP-акции «Газпрома»

Суд постановил отдать женщине более 1000 акций компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Перми инициировала суд с управлением Росимущества по Пермскому краю из-за акций «Газпрома», которые должны были достаться ей по наследству от отца. Несколько десятков привилегированных и сотни обычных акций пермячка не могла получить из-за бюрократии и неясности с другими наследниками, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда Перми.

«Истец указала, что получила по наследству доли пакета акций ЗАО „Газпром газораспределение Пермь“ с причитающимися дивидендами. АО „Драга“ в ответ на заявление истца об открытии лицевого счета направило отказ и указало на необходимость обратиться в суд с требованием о выделении из наследственного имущества доли истца», — говорится в решении. После этого пермячка узнала, что на акции претендовал второй наследник.

Женщина не смогла получить ценные бумаги сразу, так как вторая половина наследства ее отца должна была отойти его жене, которая вскоре тоже умерла. За наследством умершей супруги никто не явился, а чиновники не смогли поделить нечетное количество акций на две равные части. Более 2 тысяч ценных бумаг должны были отойти государству. Истец вовремя обратилась в суд и заявила свои права на часть наследства. В итоге суд постановил передать в собственность местной жительницы 940 обыкновенных акции «Газпрома» и 74 привилегированных с дивидендами.