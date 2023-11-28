28 ноября 2023

В Чайковском новым мэром выбрали полковника полиции. Инсайд URA.RU подтвердился

Депутаты избрали главой Чайковского Алексея Агафонова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, чиновник, закон, власть, заседание, депутат
Алексей Агафонов готов приступить к новой работе Фото:

В Чайковском Пермского края депутаты избрали нового главу города. Им стал полковник полиции, первый заместитель мэра Алексей Агафонов.

«Депутаты местной думы единогласно поддержали кандидатуру первого заместителя главы администрации Чайковского городского округа Алексея Агафонова», — сообщает Совет представительных органов муниципальных образований Пермского края в telegram-канале. Конкуренцию Агафонову составлял начальник управления ЖКХ и транспорта мэрии Виталий Астафьев.

По данным URA.RU, депутаты проголосовали за Агафонова единогласно. Ранее источники агентства называли именно его в качестве основного претендента на пост. Агафонова считают преемником уходящего с поста мэра Юрия Вострикова.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чайковском Пермского края депутаты избрали нового главу города. Им стал полковник полиции, первый заместитель мэра Алексей Агафонов. «Депутаты местной думы единогласно поддержали кандидатуру первого заместителя главы администрации Чайковского городского округа Алексея Агафонова», — сообщает Совет представительных органов муниципальных образований Пермского края в telegram-канале. Конкуренцию Агафонову составлял начальник управления ЖКХ и транспорта мэрии Виталий Астафьев. По данным URA.RU, депутаты проголосовали за Агафонова единогласно. Ранее источники агентства называли именно его в качестве основного претендента на пост. Агафонова считают преемником уходящего с поста мэра Юрия Вострикова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...