В Чайковском Пермского края депутаты избрали нового главу города. Им стал полковник полиции, первый заместитель мэра Алексей Агафонов.
«Депутаты местной думы единогласно поддержали кандидатуру первого заместителя главы администрации Чайковского городского округа Алексея Агафонова», — сообщает Совет представительных органов муниципальных образований Пермского края в telegram-канале. Конкуренцию Агафонову составлял начальник управления ЖКХ и транспорта мэрии Виталий Астафьев.
По данным URA.RU, депутаты проголосовали за Агафонова единогласно. Ранее источники агентства называли именно его в качестве основного претендента на пост. Агафонова считают преемником уходящего с поста мэра Юрия Вострикова.
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