Мэр Ханты-Мансийска отчитался о строительстве крупнейшей школы в столице ХМАО

29 ноября 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

Крупнейшую школу Ханты-Мансийска построят в микрорайоне Иртыш-2 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Ханты-Мансийска рассчитывают построить в городе пять школ. Крупнейшим из образовательных учреждений станет объект в микрорайоне Иртыш-2. Об этом сообщил мэр столицы региона Максим Ряшин, передает журналист URA.RU. «Это самая большая школа в городе и одна из самых больших в Югре. Концессионер, проработав год, не выдержал этой нагрузки. Но в результате благодаря принятым решениям совместно с правительством она достраивается по 44-му [федеральному закону]. И эта школа, по прогнозам, станет самой большой, самой современной и оборудованной в городе», — сказал Ряшин во время заседания окружной думы. Сейчас в Ханты-Мансийске строятся пять школ. Три образовательных учреждения продолжают создавать в рамках концессионных соглашений. Ранее URA.RU рассказывало о грядущем благоустройстве Ханты-Мансийска. Тогда городские власти планировали в первую очередь обустроить набережную реки Иртыш.

Власти Ханты-Мансийска рассчитывают построить в городе пять школ. Крупнейшим из образовательных учреждений станет объект в микрорайоне Иртыш-2. Об этом сообщил мэр столицы региона Максим Ряшин, передает журналист URA.RU. «Это самая большая школа в городе и одна из самых больших в Югре. Концессионер, проработав год, не выдержал этой нагрузки. Но в результате благодаря принятым решениям совместно с правительством она достраивается по 44-му [федеральному закону]. И эта школа, по прогнозам, станет самой большой, самой современной и оборудованной в городе», — сказал Ряшин во время заседания окружной думы. Сейчас в Ханты-Мансийске строятся пять школ. Три образовательных учреждения продолжают создавать в рамках концессионных соглашений. Ранее URA.RU рассказывало о грядущем благоустройстве Ханты-Мансийска. Тогда городские власти планировали в первую очередь обустроить набережную реки Иртыш.