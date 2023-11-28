Мэр Ханты-Мансийска отчитался о строительстве крупнейшей школы в столице ХМАО

Власти Ханты-Мансийска рассчитывают построить в городе пять школ. Крупнейшим из образовательных учреждений станет объект в микрорайоне Иртыш-2. Об этом сообщил мэр столицы региона Максим Ряшин, передает журналист URA.RU.
«Это самая большая школа в городе и одна из самых больших в Югре. Концессионер, проработав год, не выдержал этой нагрузки. Но в результате благодаря принятым решениям совместно с правительством она достраивается по 44-му [федеральному закону]. И эта школа, по прогнозам, станет самой большой, самой современной и оборудованной в городе», — сказал Ряшин во время заседания окружной думы.
Сейчас в Ханты-Мансийске строятся пять школ. Три образовательных учреждения продолжают создавать в рамках концессионных соглашений.
Ранее URA.RU рассказывало о грядущем благоустройстве Ханты-Мансийска. Тогда городские власти планировали в первую очередь обустроить набережную реки Иртыш.
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