28 ноября 2023

Мэр Ханты-Мансийска отчитался о строительстве крупнейшей школы в столице ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов объезжает строящиеся школы и объекты благоустройства. Екатеринбург, каска, строительство, стройка, строительная площадка
Крупнейшую школу Ханты-Мансийска построят в микрорайоне Иртыш-2 Фото:

Власти Ханты-Мансийска рассчитывают построить в городе пять школ. Крупнейшим из образовательных учреждений станет объект в микрорайоне Иртыш-2. Об этом сообщил мэр столицы региона Максим Ряшин, передает журналист URA.RU.

«Это самая большая школа в городе и одна из самых больших в Югре. Концессионер, проработав год, не выдержал этой нагрузки. Но в результате благодаря принятым решениям совместно с правительством она достраивается по 44-му [федеральному закону]. И эта школа, по прогнозам, станет самой большой, самой современной и оборудованной в городе», — сказал Ряшин во время заседания окружной думы.

Сейчас в Ханты-Мансийске строятся пять школ. Три образовательных учреждения продолжают создавать в рамках концессионных соглашений.

Ранее URA.RU рассказывало о грядущем благоустройстве Ханты-Мансийска. Тогда городские власти планировали в первую очередь обустроить набережную реки Иртыш.

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Власти Ханты-Мансийска рассчитывают построить в городе пять школ. Крупнейшим из образовательных учреждений станет объект в микрорайоне Иртыш-2. Об этом сообщил мэр столицы региона Максим Ряшин, передает журналист URA.RU. «Это самая большая школа в городе и одна из самых больших в Югре. Концессионер, проработав год, не выдержал этой нагрузки. Но в результате благодаря принятым решениям совместно с правительством она достраивается по 44-му [федеральному закону]. И эта школа, по прогнозам, станет самой большой, самой современной и оборудованной в городе», — сказал Ряшин во время заседания окружной думы. Сейчас в Ханты-Мансийске строятся пять школ. Три образовательных учреждения продолжают создавать в рамках концессионных соглашений. Ранее URA.RU рассказывало о грядущем благоустройстве Ханты-Мансийска. Тогда городские власти планировали в первую очередь обустроить набережную реки Иртыш.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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