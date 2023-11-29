Челябинскую область наградили на выставке «Россия» за поддержку предпринимателей. Регион вошел в топ-10 лучших территорий по развитию молодежного предпринимательства.
«В Доме молодежи на выставке-форуме „Россия“ наградили регионы, где активно поддерживают молодых предпринимателей. В „десятку лучших“ вошла и Челябинская область», — сообщает пресс-служба Росмолодежи.
Всего в 2023 году Всероссийскую программу по развитию молодежного предпринимательства от «Росмолодежь.Бизнес» реализуют 65 регионов. Вместе с Челябинской областью в рейтинг лучших вошли Севастополь, Крым, Санкт-Петербург, Приморский край, Татарстан, Калининградская, Архангельская, Ярославская и Запорожская области.
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