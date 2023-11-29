29 ноября 2023

Челябинскую область наградили на выставке «Россия» за поддержку предпринимателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открывают масштабную экспозицию «На службе здоровья!». Москва , сердце, вднх
Регион продолжает демонстрировать свои успехи на ВДНХ Фото:

Челябинскую область наградили на выставке «Россия» за поддержку предпринимателей. Регион вошел в топ-10 лучших территорий по развитию молодежного предпринимательства.

«В Доме молодежи на выставке-форуме „Россия“ наградили регионы, где активно поддерживают молодых предпринимателей. В „десятку лучших“ вошла и Челябинская область», — сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Всего в 2023 году Всероссийскую программу по развитию молодежного предпринимательства от «Росмолодежь.Бизнес» реализуют 65 регионов. Вместе с Челябинской областью в рейтинг лучших вошли Севастополь, Крым, Санкт-Петербург, Приморский край, Татарстан, Калининградская, Архангельская, Ярославская и Запорожская области.

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Челябинскую область наградили на выставке «Россия» за поддержку предпринимателей. Регион вошел в топ-10 лучших территорий по развитию молодежного предпринимательства. «В Доме молодежи на выставке-форуме „Россия“ наградили регионы, где активно поддерживают молодых предпринимателей. В „десятку лучших“ вошла и Челябинская область», — сообщает пресс-служба Росмолодежи. Всего в 2023 году Всероссийскую программу по развитию молодежного предпринимательства от «Росмолодежь.Бизнес» реализуют 65 регионов. Вместе с Челябинской областью в рейтинг лучших вошли Севастополь, Крым, Санкт-Петербург, Приморский край, Татарстан, Калининградская, Архангельская, Ярославская и Запорожская области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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