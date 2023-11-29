Челябинскую область наградили на выставке «Россия» за поддержку предпринимателей

30 ноября 2023 в 01:43 Размер текста - 17 +

Регион продолжает демонстрировать свои успехи на ВДНХ Фото: Георгий Бергал © URA.RU Челябинскую область наградили на выставке «Россия» за поддержку предпринимателей. Регион вошел в топ-10 лучших территорий по развитию молодежного предпринимательства. «В Доме молодежи на выставке-форуме „Россия“ наградили регионы, где активно поддерживают молодых предпринимателей. В „десятку лучших“ вошла и Челябинская область», — сообщает пресс-служба Росмолодежи. Всего в 2023 году Всероссийскую программу по развитию молодежного предпринимательства от «Росмолодежь.Бизнес» реализуют 65 регионов. Вместе с Челябинской областью в рейтинг лучших вошли Севастополь, Крым, Санкт-Петербург, Приморский край, Татарстан, Калининградская, Архангельская, Ярославская и Запорожская области.

Челябинскую область наградили на выставке «Россия» за поддержку предпринимателей. Регион вошел в топ-10 лучших территорий по развитию молодежного предпринимательства. «В Доме молодежи на выставке-форуме „Россия“ наградили регионы, где активно поддерживают молодых предпринимателей. В „десятку лучших“ вошла и Челябинская область», — сообщает пресс-служба Росмолодежи. Всего в 2023 году Всероссийскую программу по развитию молодежного предпринимательства от «Росмолодежь.Бизнес» реализуют 65 регионов. Вместе с Челябинской областью в рейтинг лучших вошли Севастополь, Крым, Санкт-Петербург, Приморский край, Татарстан, Калининградская, Архангельская, Ярославская и Запорожская области.