Причина задержки рейса неизвестна
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс FV-6402 авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
«Воздушное судно A-319 должно было вылететь из Екатеринбурга 30 ноября в 06:15 и приземлиться в Санкт-Петербурге в 07:05 по местному времени. Вылет рейса FV-6402 задержан до 07:15», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина задержки рейса неизвестна.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
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