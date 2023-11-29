29 ноября 2023

В Екатеринбурге задержали авиарейс в Санкт-Петербург. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, аэропорт кольцово, авиация
Причина задержки рейса неизвестна Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс FV-6402 авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Воздушное судно A-319 должно было вылететь из Екатеринбурга 30 ноября в 06:15 и приземлиться в Санкт-Петербурге в 07:05 по местному времени. Вылет рейса FV-6402 задержан до 07:15», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина задержки рейса неизвестна.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс FV-6402 авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Воздушное судно A-319 должно было вылететь из Екатеринбурга 30 ноября в 06:15 и приземлиться в Санкт-Петербурге в 07:05 по местному времени. Вылет рейса FV-6402 задержан до 07:15», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина задержки рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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