В Екатеринбурге задержали авиарейс в Санкт-Петербург. Скрин

30 ноября 2023 в 03:25 Размер текста - 17 +

Причина задержки рейса неизвестна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс FV-6402 авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Воздушное судно A-319 должно было вылететь из Екатеринбурга 30 ноября в 06:15 и приземлиться в Санкт-Петербурге в 07:05 по местному времени. Вылет рейса FV-6402 задержан до 07:15», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина задержки рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось. Скрин: онлайн-табло Кольцово

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс FV-6402 авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Воздушное судно A-319 должно было вылететь из Екатеринбурга 30 ноября в 06:15 и приземлиться в Санкт-Петербурге в 07:05 по местному времени. Вылет рейса FV-6402 задержан до 07:15», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина задержки рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.