В ХМАО за пять лет на треть увеличились инвестиции в нефтегазовый сектор

За год в ХМАО добыли 180 млн тонн нефти сообщила Наталья Комарова Фото: Влад Суханов © URA.RU

В ХМАО за пять лет на 35 процентов увеличились инвестиции в нефтегазовый сектор. Об этом сообщила губернатор округа Наталья Комарова во время отчета о результатах деятельности правительства Югры за 2023 год, который транслировался в социальных сетях главы региона.

«Югорскими недропользователями за 10 месяце добыто 180,3 млн тонн нефти. 24,3 миллиарда кубических метров природного попутного нефтяного газа. Отмечу эффективность налоговых расходов региона для нефтегазодобывающей отрасли. Действующие меры стимулирования позволили за прошедшие пять лет увеличить объем инвестиций в основной капитал добывающих организаций больше чем на 35 процентов. Сохранить ежегодный уровень добычи нефти порядка 220 млн тонн. Эксплуатационного бурения 17-18 млн километров», — сообщила губернатор.

Также глава округа отметила, что доля региона в общем объеме эксплуатационного бурения составляет 65 процентов. Кроме этого, налоговое стимулирование нефтегазовых компаний позволило им существенно снизить зависимость от импортных технологий и стимулировать инвестиции в производство специального российского оборудование для нефтяных компаний.

Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО вошел в тройку регионов РФ по уровню развития медицины. Об этом глава региона Наталья Комарова сообщила во время отчета о результатах деятельности правительства Югры за 2023.