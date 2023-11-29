ХМАО вошел в тройку регионов РФ по уровню развития медицины

По качеству медицинского обслуживания и развитию сферы здравоохранения Югра занимает третью позицию в топе регионов России Фото: Илья Московец © URA.RU

Ханты-Мансийский округ по итогам 2023 года занял третье место среди регионов России с самым высоким уровнем развития медицины после. Первые две строчки занимают Москва и Санкт-Петербург. Об этом в ежегодном отчете правительства Югры сообщила губернатор округа Наталья Комарова.

«Югра в тройке лучших регионов страны по качеству медицинской помощи. За 10 месяцев 2023 года высокотехнологичную медицинскую помощь получили 14 248 человек. Трансплантологами Югры с 2015 по ноябрь 2023 года проведены 64 операции по пересадке почки, 12 — печени, 12 — роговицы глаза и пять — сердца», — сообщила Комарова. Кроме того, по данным отчета, в этом году с опережением сроков введены в эксплуатацию ФАПы и амбулатории по меньшей мере в 17 муниципалитетах ХМАО.

Диспансеризацию и профилактические медосмотры прошли более 838 тысяч югорчан. При этом 124 тысячи пациентов прошли углубленное обследование после перенесенного коронавируса.

Ранее URA.RU писало о том, что глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский назвал меры поддержки для приезжих медработников. Новым медицинским работникам по всей Югре теперь в полном объеме с первого дня работы доступна северная надбавка к зарплате.