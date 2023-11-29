29 ноября 2023

ХМАО вошел в тройку регионов РФ по уровню развития медицины

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Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, операция, здоровье, медицина, медики, врачи, операционный микроскоп
По качеству медицинского обслуживания и развитию сферы здравоохранения Югра занимает третью позицию в топе регионов России Фото:

Ханты-Мансийский округ по итогам 2023 года занял третье место среди регионов России с самым высоким уровнем развития медицины после. Первые две строчки занимают Москва и Санкт-Петербург. Об этом в ежегодном отчете правительства Югры сообщила губернатор округа Наталья Комарова.

«Югра в тройке лучших регионов страны по качеству медицинской помощи. За 10 месяцев 2023 года высокотехнологичную медицинскую помощь получили 14 248 человек. Трансплантологами Югры с 2015 по ноябрь 2023 года проведены 64 операции по пересадке почки, 12 — печени, 12 — роговицы глаза и пять — сердца», — сообщила Комарова. Кроме того, по данным отчета, в этом году с опережением сроков введены в эксплуатацию ФАПы и амбулатории по меньшей мере в 17 муниципалитетах ХМАО.

Диспансеризацию и профилактические медосмотры прошли более 838 тысяч югорчан. При этом 124 тысячи пациентов прошли углубленное обследование после перенесенного коронавируса.

Ранее URA.RU писало о том, что глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский назвал меры поддержки для приезжих медработников. Новым медицинским работникам по всей Югре теперь в полном объеме с первого дня работы доступна северная надбавка к зарплате.

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Ханты-Мансийский округ по итогам 2023 года занял третье место среди регионов России с самым высоким уровнем развития медицины после. Первые две строчки занимают Москва и Санкт-Петербург. Об этом в ежегодном отчете правительства Югры сообщила губернатор округа Наталья Комарова. «Югра в тройке лучших регионов страны по качеству медицинской помощи. За 10 месяцев 2023 года высокотехнологичную медицинскую помощь получили 14 248 человек. Трансплантологами Югры с 2015 по ноябрь 2023 года проведены 64 операции по пересадке почки, 12 — печени, 12 — роговицы глаза и пять — сердца», — сообщила Комарова. Кроме того, по данным отчета, в этом году с опережением сроков введены в эксплуатацию ФАПы и амбулатории по меньшей мере в 17 муниципалитетах ХМАО. Диспансеризацию и профилактические медосмотры прошли более 838 тысяч югорчан. При этом 124 тысячи пациентов прошли углубленное обследование после перенесенного коронавируса. Ранее URA.RU писало о том, что глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский назвал меры поддержки для приезжих медработников. Новым медицинским работникам по всей Югре теперь в полном объеме с первого дня работы доступна северная надбавка к зарплате.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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