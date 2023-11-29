Власти Перми ликвидировали организацию по доставке пенсий

30 ноября 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

АО «Ветеран» занималось доставкой пенсии наличными денежными средствами на дом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Администрация Перми ликвидировала акционерное общество «Ветеран», которое занималось доставкой пенсий наличными денежными средствами. На сайте Федресурса указано, что ликвидировать АО распорядился начальник департамента социальной политики мэрии Юлия Овсянникова. «АО „Ветеран“ уведомляет о том, что единственным акционером АО „Ветеран“ (Распоряжение начальника департамента социальной политики администрации города Перми № 059-20-03-16-4 от 29.08.2023 г.) принято решение о ликвидации акционерного общества „Ветеран“ и о назначении ликвидационной комиссии», — говорится в сообщении, которое размещено на ресурсе. Председателем ликвидационной комиссии назначен директор «Ветерана» Александр Мартынюк. АО «Ветеран» (ранее — МУП) просуществовало в Перми более 30 лет. Помимо доставки пенсий организация доставляла на дом пенсионерам пособия и различные социальные выплаты. В марте 2023 года Госдума приняла закон, согласно которому, доставка пенсий наличными денежными средствами осуществляется только организациями федеральной почтовой связи. Один из соавторов инициативы депутат ГД Александр Хинштейн отмечал, что «такой алгоритм предполагает гарантированное и бесперебойное получение пенсий на всей территории страны».

Администрация Перми ликвидировала акционерное общество «Ветеран», которое занималось доставкой пенсий наличными денежными средствами. На сайте Федресурса указано, что ликвидировать АО распорядился начальник департамента социальной политики мэрии Юлия Овсянникова. «АО „Ветеран“ уведомляет о том, что единственным акционером АО „Ветеран“ (Распоряжение начальника департамента социальной политики администрации города Перми № 059-20-03-16-4 от 29.08.2023 г.) принято решение о ликвидации акционерного общества „Ветеран“ и о назначении ликвидационной комиссии», — говорится в сообщении, которое размещено на ресурсе. Председателем ликвидационной комиссии назначен директор «Ветерана» Александр Мартынюк. АО «Ветеран» (ранее — МУП) просуществовало в Перми более 30 лет. Помимо доставки пенсий организация доставляла на дом пенсионерам пособия и различные социальные выплаты. В марте 2023 года Госдума приняла закон, согласно которому, доставка пенсий наличными денежными средствами осуществляется только организациями федеральной почтовой связи. Один из соавторов инициативы депутат ГД Александр Хинштейн отмечал, что «такой алгоритм предполагает гарантированное и бесперебойное получение пенсий на всей территории страны».