В Перми осудили мигрантов, торгующих наркотиками

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Граждане ближнего зарубежья торговали наркотиками через интернет Фото:

Свердловский районный суд города Перми вынес приговор иностранным гражданам из ближнего зарубежья. Обвиняемые занимались сбытом наркотических средств через интернет-магазин в Пермском крае и Московской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«В марте текущего года злоумышленники приобрели крупную партию наркотиков, и расфасовать их в арендованной квартире в Перми, приготовили для сбыта наркопотребителям. Однако противоправные действия обвиняемых были пресечены сотрудниками полиции», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в ходе задержания преступников полиция изъяла у них более 300 грамм наркотиков. Суд приговорил мигрантов к 12 и 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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Свердловский районный суд города Перми вынес приговор иностранным гражданам из ближнего зарубежья. Обвиняемые занимались сбытом наркотических средств через интернет-магазин в Пермском крае и Московской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «В марте текущего года злоумышленники приобрели крупную партию наркотиков, и расфасовать их в арендованной квартире в Перми, приготовили для сбыта наркопотребителям. Однако противоправные действия обвиняемых были пресечены сотрудниками полиции», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что в ходе задержания преступников полиция изъяла у них более 300 грамм наркотиков. Суд приговорил мигрантов к 12 и 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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