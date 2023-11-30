В Перми осудили мигрантов, торгующих наркотиками

30 ноября 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

Граждане ближнего зарубежья торговали наркотиками через интернет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловский районный суд города Перми вынес приговор иностранным гражданам из ближнего зарубежья. Обвиняемые занимались сбытом наркотических средств через интернет-магазин в Пермском крае и Московской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «В марте текущего года злоумышленники приобрели крупную партию наркотиков, и расфасовать их в арендованной квартире в Перми, приготовили для сбыта наркопотребителям. Однако противоправные действия обвиняемых были пресечены сотрудниками полиции», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что в ходе задержания преступников полиция изъяла у них более 300 грамм наркотиков. Суд приговорил мигрантов к 12 и 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Свердловский районный суд города Перми вынес приговор иностранным гражданам из ближнего зарубежья. Обвиняемые занимались сбытом наркотических средств через интернет-магазин в Пермском крае и Московской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «В марте текущего года злоумышленники приобрели крупную партию наркотиков, и расфасовать их в арендованной квартире в Перми, приготовили для сбыта наркопотребителям. Однако противоправные действия обвиняемых были пресечены сотрудниками полиции», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что в ходе задержания преступников полиция изъяла у них более 300 грамм наркотиков. Суд приговорил мигрантов к 12 и 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.