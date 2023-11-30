30 ноября 2023

Фильм пермского режиссера вышел на Netflix и Apple TV+

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Фильм «Иллюзии» вышел на зарубежных платформах с английскими субтитрами Фото:

Фильм «Иллюзии», снятый пермским режиссером Николаем Гостюхиным, вышел на платформах Netflix и Apple TV+. Об этом сообщило независимое театральное бюро PROCESS. Также фильм можно посмотреть в Google Play и на Amazon Prime Video.

«У нас есть прекрасная новость! Фильм „Иллюзии“ теперь доступен на Apple TV+ и в Google Play. По подписке его можно посмотреть и на Amazon Prime Video и Netflix с английскими субтитрами», — сообщило бюро в своем telegram-канале.

Фильм снимали на «Часовом заводе» в Перми в 2020 году. Одну из главных ролей в «Иллюзиях» исполнила актриса Коми-Пермяцкого драматического театра Ксения Отинова, известная по сериалу «Территория». Картина снята по пьесе известного драматурга Ивана Вырыпаева.

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Фильм «Иллюзии», снятый пермским режиссером Николаем Гостюхиным, вышел на платформах Netflix и Apple TV+. Об этом сообщило независимое театральное бюро PROCESS. Также фильм можно посмотреть в Google Play и на Amazon Prime Video. «У нас есть прекрасная новость! Фильм „Иллюзии“ теперь доступен на Apple TV+ и в Google Play. По подписке его можно посмотреть и на Amazon Prime Video и Netflix с английскими субтитрами», — сообщило бюро в своем telegram-канале. Фильм снимали на «Часовом заводе» в Перми в 2020 году. Одну из главных ролей в «Иллюзиях» исполнила актриса Коми-Пермяцкого драматического театра Ксения Отинова, известная по сериалу «Территория». Картина снята по пьесе известного драматурга Ивана Вырыпаева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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