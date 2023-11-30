Фильм пермского режиссера вышел на Netflix и Apple TV+

01 декабря 2023 в 00:33 Размер текста - 17 +

Фильм «Иллюзии» вышел на зарубежных платформах с английскими субтитрами Фото: Анна Майорова © URA.RU Фильм «Иллюзии», снятый пермским режиссером Николаем Гостюхиным, вышел на платформах Netflix и Apple TV+. Об этом сообщило независимое театральное бюро PROCESS. Также фильм можно посмотреть в Google Play и на Amazon Prime Video. «У нас есть прекрасная новость! Фильм „Иллюзии“ теперь доступен на Apple TV+ и в Google Play. По подписке его можно посмотреть и на Amazon Prime Video и Netflix с английскими субтитрами», — сообщило бюро в своем telegram-канале. Фильм снимали на «Часовом заводе» в Перми в 2020 году. Одну из главных ролей в «Иллюзиях» исполнила актриса Коми-Пермяцкого драматического театра Ксения Отинова, известная по сериалу «Территория». Картина снята по пьесе известного драматурга Ивана Вырыпаева.

Фильм «Иллюзии», снятый пермским режиссером Николаем Гостюхиным, вышел на платформах Netflix и Apple TV+. Об этом сообщило независимое театральное бюро PROCESS. Также фильм можно посмотреть в Google Play и на Amazon Prime Video. «У нас есть прекрасная новость! Фильм „Иллюзии“ теперь доступен на Apple TV+ и в Google Play. По подписке его можно посмотреть и на Amazon Prime Video и Netflix с английскими субтитрами», — сообщило бюро в своем telegram-канале. Фильм снимали на «Часовом заводе» в Перми в 2020 году. Одну из главных ролей в «Иллюзиях» исполнила актриса Коми-Пермяцкого драматического театра Ксения Отинова, известная по сериалу «Территория». Картина снята по пьесе известного драматурга Ивана Вырыпаева.