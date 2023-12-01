Politico: Байден задействовал «секретное оружие» для Украины

Politico: Байден попроси Лиз Трасс убедить республиканцев дать деньги Украине

01 декабря 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

Джо Байден возлагает большие надежды на помощь Лиз Трасс, пишет Politico Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У президента США Джо Байдена есть «секретное оружие» в лице экс-премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая должна помочь с одобрением в американском Сенате предоставления нового пакета помощи для Украины. Об этом пишет издание Politico. «На следующей неделе ожидается решающая битва с голосованием в Сенате по пакету помощи Байдена в размере 106 миллиардов долларов, из которых 61,4 миллиарда предназначены для Украины. Высокопоставленные дипломаты по обе стороны Атлантики надеются, что Трасс сможет помочь выйти из тупика», — говорится в материале издания. Там добавили, что британский политик сможет помочь направить дебаты в Америке от изоляционизма к активной международной роли, которую поддерживают как премьер-министр Великобритании Риши Сунак, так и Джо Байден. Члены Конгресса США беспокоятся, что дополнительное финансирование для Украины может быть отложено до президентских выборов президента США в ноябре 2024 года. Если миллиардер Дональд Трамп снова станет президентом, поддержка Киеву может полностью прекратиться. Для Вашингтона ключевым конфликтом в настоящее время является ситуация на Ближнем Востоке. Если финансирование Киева не будет связано с интересами Белого дома в Израиле или безопасностью на границе, то шансы на дополнительную помощь Украине в конце 2023 или в начале 2024 года снижаются, передает Pravda.ru . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У президента США Джо Байдена есть «секретное оружие» в лице экс-премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая должна помочь с одобрением в американском Сенате предоставления нового пакета помощи для Украины. Об этом пишет издание Politico. «На следующей неделе ожидается решающая битва с голосованием в Сенате по пакету помощи Байдена в размере 106 миллиардов долларов, из которых 61,4 миллиарда предназначены для Украины. Высокопоставленные дипломаты по обе стороны Атлантики надеются, что Трасс сможет помочь выйти из тупика», — говорится в материале издания. Там добавили, что британский политик сможет помочь направить дебаты в Америке от изоляционизма к активной международной роли, которую поддерживают как премьер-министр Великобритании Риши Сунак, так и Джо Байден. Члены Конгресса США беспокоятся, что дополнительное финансирование для Украины может быть отложено до президентских выборов президента США в ноябре 2024 года. Если миллиардер Дональд Трамп снова станет президентом, поддержка Киеву может полностью прекратиться. Для Вашингтона ключевым конфликтом в настоящее время является ситуация на Ближнем Востоке. Если финансирование Киева не будет связано с интересами Белого дома в Израиле или безопасностью на границе, то шансы на дополнительную помощь Украине в конце 2023 или в начале 2024 года снижаются, передает Pravda.ru.