30 ноября 2023

В Челябинск прибыло две семьи из Палестины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беженцы из Славянска. Украина , ребенок, детдом, сирота, беспризорник
Семьи прибыли в область вместе с детьми Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В Челябинскую область из Палестины, на территории которой в настоящее время ведутся военные действия, прибыло две семьи. По словам министра социальных отношений региона Ирины Буториной, у семей в области есть родственники.

«Две семьи из Палестины прибыло. Они приехали на территорию Челябинской области в связи с тем, что у них здесь есть родственники. Мы со своей стороны оказываем всевозможную помощь с их социальной адаптацией и жизнеустройством внутри области», — сообщила URA.RU Буторина.

По данным агентства, в семьях есть дети. В одной семье их двое, в другой — один. Одна из семей осталась у родственников. Вторая продолжает находиться в пункте временного размещения.

Первой семьей, которую эвакуировали из Палестины в Челябинскую область, стала семья уроженки Саткинского района. В челябинский пункт временного размещения женщина приехала с двумя сыновьями, где им выдали теплую одежду и зимнюю обувь.

Конфликт на территории Палестины начался 7 октября после того, как бойцы группировки «Хамас» осуществили нападение на Израиль. В ответ Израиль начал сухопутную операцию в секторе Газа. В ходе израильского нападения погибли тысячи мирных жителей Палестины. МЧС России вывезло из страны более 500 граждан РФ.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинскую область из Палестины, на территории которой в настоящее время ведутся военные действия, прибыло две семьи. По словам министра социальных отношений региона Ирины Буториной, у семей в области есть родственники. «Две семьи из Палестины прибыло. Они приехали на территорию Челябинской области в связи с тем, что у них здесь есть родственники. Мы со своей стороны оказываем всевозможную помощь с их социальной адаптацией и жизнеустройством внутри области», — сообщила URA.RU Буторина. По данным агентства, в семьях есть дети. В одной семье их двое, в другой — один. Одна из семей осталась у родственников. Вторая продолжает находиться в пункте временного размещения. Первой семьей, которую эвакуировали из Палестины в Челябинскую область, стала семья уроженки Саткинского района. В челябинский пункт временного размещения женщина приехала с двумя сыновьями, где им выдали теплую одежду и зимнюю обувь. Конфликт на территории Палестины начался 7 октября после того, как бойцы группировки «Хамас» осуществили нападение на Израиль. В ответ Израиль начал сухопутную операцию в секторе Газа. В ходе израильского нападения погибли тысячи мирных жителей Палестины. МЧС России вывезло из страны более 500 граждан РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...