В Челябинск прибыло две семьи из Палестины

01 декабря 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Семьи прибыли в область вместе с детьми Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Челябинскую область из Палестины, на территории которой в настоящее время ведутся военные действия, прибыло две семьи. По словам министра социальных отношений региона Ирины Буториной, у семей в области есть родственники. «Две семьи из Палестины прибыло. Они приехали на территорию Челябинской области в связи с тем, что у них здесь есть родственники. Мы со своей стороны оказываем всевозможную помощь с их социальной адаптацией и жизнеустройством внутри области», — сообщила URA.RU Буторина. По данным агентства, в семьях есть дети. В одной семье их двое, в другой — один. Одна из семей осталась у родственников. Вторая продолжает находиться в пункте временного размещения. Первой семьей, которую эвакуировали из Палестины в Челябинскую область, стала семья уроженки Саткинского района. В челябинский пункт временного размещения женщина приехала с двумя сыновьями, где им выдали теплую одежду и зимнюю обувь. Конфликт на территории Палестины начался 7 октября после того, как бойцы группировки «Хамас» осуществили нападение на Израиль. В ответ Израиль начал сухопутную операцию в секторе Газа. В ходе израильского нападения погибли тысячи мирных жителей Палестины. МЧС России вывезло из страны более 500 граждан РФ.

В Челябинскую область из Палестины, на территории которой в настоящее время ведутся военные действия, прибыло две семьи. По словам министра социальных отношений региона Ирины Буториной, у семей в области есть родственники. «Две семьи из Палестины прибыло. Они приехали на территорию Челябинской области в связи с тем, что у них здесь есть родственники. Мы со своей стороны оказываем всевозможную помощь с их социальной адаптацией и жизнеустройством внутри области», — сообщила URA.RU Буторина. По данным агентства, в семьях есть дети. В одной семье их двое, в другой — один. Одна из семей осталась у родственников. Вторая продолжает находиться в пункте временного размещения. Первой семьей, которую эвакуировали из Палестины в Челябинскую область, стала семья уроженки Саткинского района. В челябинский пункт временного размещения женщина приехала с двумя сыновьями, где им выдали теплую одежду и зимнюю обувь. Конфликт на территории Палестины начался 7 октября после того, как бойцы группировки «Хамас» осуществили нападение на Израиль. В ответ Израиль начал сухопутную операцию в секторе Газа. В ходе израильского нападения погибли тысячи мирных жителей Палестины. МЧС России вывезло из страны более 500 граждан РФ.