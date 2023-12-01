В Свердловской области Госавтоинспекция проводит масштабные проверки водителей. Фото

01 декабря 2023 в 22:53 Размер текста - 17 +

Массовые проверки водителей продлятся до конца выходных Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области проводят массовые проверки на трезвость водителей во всех муниципалитетах региона. Профилактические мероприятия продлятся до 3 декабря, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области приступили к проведению мероприятий по профилактике нетрезвого вождения и пресечению грубых нарушений ПДД. Тотальные проверки водителей на трезвость проходят в эти часы во всех муниципальных образованиях региона и продлятся до конца выходных», — говорится в telegram-канале регионального ГИБДД. Такие рейды в выходные дни традиционны для Свердловской области. В тотальных мероприятиях «Безопасная дорога» участвуют руководители территориальных подразделений Госавтоинспекции. Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» (https://t.me/gibdd_66/4426)

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области проводят массовые проверки на трезвость водителей во всех муниципалитетах региона. Профилактические мероприятия продлятся до 3 декабря, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области приступили к проведению мероприятий по профилактике нетрезвого вождения и пресечению грубых нарушений ПДД. Тотальные проверки водителей на трезвость проходят в эти часы во всех муниципальных образованиях региона и продлятся до конца выходных», — говорится в telegram-канале регионального ГИБДД. Такие рейды в выходные дни традиционны для Свердловской области. В тотальных мероприятиях «Безопасная дорога» участвуют руководители территориальных подразделений Госавтоинспекции.