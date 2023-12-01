Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области проводят массовые проверки на трезвость водителей во всех муниципалитетах региона. Профилактические мероприятия продлятся до 3 декабря, сообщили в ГИБДД Свердловской области.
«Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области приступили к проведению мероприятий по профилактике нетрезвого вождения и пресечению грубых нарушений ПДД. Тотальные проверки водителей на трезвость проходят в эти часы во всех муниципальных образованиях региона и продлятся до конца выходных», — говорится в telegram-канале регионального ГИБДД.
Такие рейды в выходные дни традиционны для Свердловской области. В тотальных мероприятиях «Безопасная дорога» участвуют руководители территориальных подразделений Госавтоинспекции.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.