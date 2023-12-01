В Свердловской области Госавтоинспекция проводит масштабные проверки водителей. Фото

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Массовые проверки водителей продлятся до конца выходных Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области проводят массовые проверки на трезвость водителей во всех муниципалитетах региона. Профилактические мероприятия продлятся до 3 декабря, сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области приступили к проведению мероприятий по профилактике нетрезвого вождения и пресечению грубых нарушений ПДД. Тотальные проверки водителей на трезвость проходят в эти часы во всех муниципальных образованиях региона и продлятся до конца выходных», — говорится в telegram-канале регионального ГИБДД.

Такие рейды в выходные дни традиционны для Свердловской области. В тотальных мероприятиях «Безопасная дорога» участвуют руководители территориальных подразделений Госавтоинспекции.

Фото:

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Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области проводят массовые проверки на трезвость водителей во всех муниципалитетах региона. Профилактические мероприятия продлятся до 3 декабря, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области приступили к проведению мероприятий по профилактике нетрезвого вождения и пресечению грубых нарушений ПДД. Тотальные проверки водителей на трезвость проходят в эти часы во всех муниципальных образованиях региона и продлятся до конца выходных», — говорится в telegram-канале регионального ГИБДД. Такие рейды в выходные дни традиционны для Свердловской области. В тотальных мероприятиях «Безопасная дорога» участвуют руководители территориальных подразделений Госавтоинспекции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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