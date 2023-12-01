В ХМАО ищут пропавшего мужчину со шрамами и татуировками. Фото

02 декабря 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

В ХМАО с 27 сентября ищут Сергея Северинова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следователи ХМАО с 27 сентября ищут без вести пропавшего Сергея Северинова. У мужчины из особых примет на теле два шрама и две татуировки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В последний раз Северинов 1973 года рождения выходил на связь 27 сентября. Он находился на речной переправе в районе Зенково около протоки Неулевой Ханты-Мансийского района, ушел в неизвестном направлении в сторону лесного массива. Особые приметы: на левом плече шрам от пореза, на животе вертикальный шрам от операции, татуировки выше левой кисти — с изображением розы, в области левого плеча — изображение двуглавого орла», — написала пресс-служба на официальном сайте ведомства. Также у мужчины отсутствует большое количество зубов. Приметы пропавшего: на вид 50-55 лет, телосложение худощавое, рост около 175 сантиметров, лицо прямоугольное, глаза серо-голубого цвета, волосы светло-русые. Был одет в спортивные штаны темно-синего цвета. Фото: СУ СК РФ по ХМАО, официальный сайт, https://hmao.sledcom.ru/news/item/1843130/

Следователи ХМАО с 27 сентября ищут без вести пропавшего Сергея Северинова. У мужчины из особых примет на теле два шрама и две татуировки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В последний раз Северинов 1973 года рождения выходил на связь 27 сентября. Он находился на речной переправе в районе Зенково около протоки Неулевой Ханты-Мансийского района, ушел в неизвестном направлении в сторону лесного массива. Особые приметы: на левом плече шрам от пореза, на животе вертикальный шрам от операции, татуировки выше левой кисти — с изображением розы, в области левого плеча — изображение двуглавого орла», — написала пресс-служба на официальном сайте ведомства. Также у мужчины отсутствует большое количество зубов. Приметы пропавшего: на вид 50-55 лет, телосложение худощавое, рост около 175 сантиметров, лицо прямоугольное, глаза серо-голубого цвета, волосы светло-русые. Был одет в спортивные штаны темно-синего цвета.