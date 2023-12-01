01 декабря 2023

В ХМАО ищут пропавшего мужчину со шрамами и татуировками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка. Курган, полицейский, мужчина, зима, пустая улица
В ХМАО с 27 сентября ищут Сергея Северинова Фото:

Следователи ХМАО с 27 сентября ищут без вести пропавшего Сергея Северинова. У мужчины из особых примет на теле два шрама и две татуировки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В последний раз Северинов 1973 года рождения выходил на связь 27 сентября. Он находился на речной переправе в районе Зенково около протоки Неулевой Ханты-Мансийского района, ушел в неизвестном направлении в сторону лесного массива. Особые приметы: на левом плече шрам от пореза, на животе вертикальный шрам от операции, татуировки выше левой кисти — с изображением розы, в области левого плеча — изображение двуглавого орла», — написала пресс-служба на официальном сайте ведомства.

Также у мужчины отсутствует большое количество зубов. Приметы пропавшего: на вид 50-55 лет, телосложение худощавое, рост около 175 сантиметров, лицо прямоугольное, глаза серо-голубого цвета, волосы светло-русые. Был одет в спортивные штаны темно-синего цвета.

Фото:

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Следователи ХМАО с 27 сентября ищут без вести пропавшего Сергея Северинова. У мужчины из особых примет на теле два шрама и две татуировки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В последний раз Северинов 1973 года рождения выходил на связь 27 сентября. Он находился на речной переправе в районе Зенково около протоки Неулевой Ханты-Мансийского района, ушел в неизвестном направлении в сторону лесного массива. Особые приметы: на левом плече шрам от пореза, на животе вертикальный шрам от операции, татуировки выше левой кисти — с изображением розы, в области левого плеча — изображение двуглавого орла», — написала пресс-служба на официальном сайте ведомства. Также у мужчины отсутствует большое количество зубов. Приметы пропавшего: на вид 50-55 лет, телосложение худощавое, рост около 175 сантиметров, лицо прямоугольное, глаза серо-голубого цвета, волосы светло-русые. Был одет в спортивные штаны темно-синего цвета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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