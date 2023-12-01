Следователи ХМАО с 27 сентября ищут без вести пропавшего Сергея Северинова. У мужчины из особых примет на теле два шрама и две татуировки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В последний раз Северинов 1973 года рождения выходил на связь 27 сентября. Он находился на речной переправе в районе Зенково около протоки Неулевой Ханты-Мансийского района, ушел в неизвестном направлении в сторону лесного массива. Особые приметы: на левом плече шрам от пореза, на животе вертикальный шрам от операции, татуировки выше левой кисти — с изображением розы, в области левого плеча — изображение двуглавого орла», — написала пресс-служба на официальном сайте ведомства.
Также у мужчины отсутствует большое количество зубов. Приметы пропавшего: на вид 50-55 лет, телосложение худощавое, рост около 175 сантиметров, лицо прямоугольное, глаза серо-голубого цвета, волосы светло-русые. Был одет в спортивные штаны темно-синего цвета.
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