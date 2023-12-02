Отец арестованного Шарлота рассказал, зачем певец вернулся в Россию

Валерий Шарлот: Эдуард вернулся в Россию, чтобы покаяться перед народом

02 декабря 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

Шарлот проявил «моральную слабость», уверен отец арестованного певца Фото: Альберт Дзень/ТАСС Певец Шарлот вернулся в Россию из Армении, чтобы покаяться перед народом за свои поступки. Ему необходимо дать возможность реабилитироваться. Об этом заявил отец арестованного артиста Валерий Шарлот. «Он приехал из-за границы, чтобы покаяться перед народом … <…> Он вернулся, понимая, что его могут встретить и что будет то, что сейчас происходит, это надо оценивать как-то положительно, дать возможность ему что-то предпринять и реабилитироваться», — заявил отец арестованного певца. Валерий Шарлот уверен, что от ареста сына общество не получит пользу. Сын проявил «моральную слабость» и сделал неверный выбор авторитетов. «И нужно было время, чтобы он понял, что ошибался», — добавил Валерий Шарлот. Певца Эдуарда Шарлота обвинили в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Кировский районный суд Самары отправил его под арест до 24 января 2024 года. Во время суда певец признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих. Но прочитал собственное стихотворение с извинениями перед русским народом.

Певец Шарлот вернулся в Россию из Армении, чтобы покаяться перед народом за свои поступки. Ему необходимо дать возможность реабилитироваться. Об этом заявил отец арестованного артиста Валерий Шарлот. «Он приехал из-за границы, чтобы покаяться перед народом … <…> Он вернулся, понимая, что его могут встретить и что будет то, что сейчас происходит, это надо оценивать как-то положительно, дать возможность ему что-то предпринять и реабилитироваться», — заявил отец арестованного певца. Валерий Шарлот уверен, что от ареста сына общество не получит пользу. Сын проявил «моральную слабость» и сделал неверный выбор авторитетов. «И нужно было время, чтобы он понял, что ошибался», — добавил Валерий Шарлот. Певца Эдуарда Шарлота обвинили в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Кировский районный суд Самары отправил его под арест до 24 января 2024 года. Во время суда певец признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих. Но прочитал собственное стихотворение с извинениями перед русским народом.