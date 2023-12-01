В аэропорту Челябинска задерживаются семь рейсов

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в аэропорту Челябинска приостановлены вылеты семи рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в аэропорту города Челябинска (Баландино) задерживаются семь рейсов», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. Не смогло вовремя вылететь более 780 человек.
Челябинской транспортной прокуратурой организована работа мобильной приемной. В случае нарушения прав, а также несоответствии оказания услуг пассажиры могут обращаться в приемную.
По информации из справочной челябинского аэропорта, днем он был закрыт до 17.20. Сейчас согласно данным онлайн-табло, задержаны вылеты самолета в Москву. Также задержаны прилеты рейсов из Москвы и Екатеринбурга.
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