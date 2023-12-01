01 декабря 2023

В аэропорту Челябинска задерживаются семь рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, уральские авиалинии, зима, ural airlines, airbus a321 neo, airbus a321neo, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Не могут вылететь 780 человек Фото:

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в аэропорту Челябинска приостановлены вылеты семи рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в аэропорту города Челябинска (Баландино) задерживаются семь рейсов», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. Не смогло вовремя вылететь более 780 человек.

Челябинской транспортной прокуратурой организована работа мобильной приемной. В случае нарушения прав, а также несоответствии оказания услуг пассажиры могут обращаться в приемную.

По информации из справочной челябинского аэропорта, днем он был закрыт до 17.20. Сейчас согласно данным онлайн-табло, задержаны вылеты самолета в Москву. Также задержаны прилеты рейсов из Москвы и Екатеринбурга.

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В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в аэропорту Челябинска приостановлены вылеты семи рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в аэропорту города Челябинска (Баландино) задерживаются семь рейсов», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. Не смогло вовремя вылететь более 780 человек. Челябинской транспортной прокуратурой организована работа мобильной приемной. В случае нарушения прав, а также несоответствии оказания услуг пассажиры могут обращаться в приемную. По информации из справочной челябинского аэропорта, днем он был закрыт до 17.20. Сейчас согласно данным онлайн-табло, задержаны вылеты самолета в Москву. Также задержаны прилеты рейсов из Москвы и Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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