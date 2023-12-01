01 декабря 2023

В Челябинске закрыли аэропорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Самолет. Челябинск., боинг, аэрофлот, аэропорт челябинск, баландино
Пока аэропорт закрыт на час Фото:

В Челябинске 2 декабря из-за неблагоприятных погодных условий приостановлена работа международного аэропорта имени Курчатова. Об этом URA.RU рассказали в справочной воздушной гавани.

«Аэропорт закрыт пока до 17.20», — прокомментировали в справочной челябинского аэропорта. Согласно данным онлайн-табло, на два часа задержан вылет самолета в Новосибирск и на час в Сургут. Также задержаны на час прилеты рейсов из Москвы и Екатеринбурга.

В Челябинской области из-за непогоды также ограничено движение по федеральной трассе М-5 «Урал» от Миасса до границы с Республикой Башкортостан. Из-за плохой погоды в Башкирии ограничили движение по дороге в Магнитогорск.

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В Челябинске 2 декабря из-за неблагоприятных погодных условий приостановлена работа международного аэропорта имени Курчатова. Об этом URA.RU рассказали в справочной воздушной гавани. «Аэропорт закрыт пока до 17.20», — прокомментировали в справочной челябинского аэропорта. Согласно данным онлайн-табло, на два часа задержан вылет самолета в Новосибирск и на час в Сургут. Также задержаны на час прилеты рейсов из Москвы и Екатеринбурга. В Челябинской области из-за непогоды также ограничено движение по федеральной трассе М-5 «Урал» от Миасса до границы с Республикой Башкортостан. Из-за плохой погоды в Башкирии ограничили движение по дороге в Магнитогорск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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