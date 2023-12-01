В Челябинске закрыли аэропорт

02 декабря 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Пока аэропорт закрыт на час Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 2 декабря из-за неблагоприятных погодных условий приостановлена работа международного аэропорта имени Курчатова. Об этом URA.RU рассказали в справочной воздушной гавани. «Аэропорт закрыт пока до 17.20», — прокомментировали в справочной челябинского аэропорта. Согласно данным онлайн-табло, на два часа задержан вылет самолета в Новосибирск и на час в Сургут. Также задержаны на час прилеты рейсов из Москвы и Екатеринбурга. В Челябинской области из-за непогоды также ограничено движение по федеральной трассе М-5 «Урал» от Миасса до границы с Республикой Башкортостан. Из-за плохой погоды в Башкирии ограничили движение по дороге в Магнитогорск.

В Челябинске 2 декабря из-за неблагоприятных погодных условий приостановлена работа международного аэропорта имени Курчатова. Об этом URA.RU рассказали в справочной воздушной гавани. «Аэропорт закрыт пока до 17.20», — прокомментировали в справочной челябинского аэропорта. Согласно данным онлайн-табло, на два часа задержан вылет самолета в Новосибирск и на час в Сургут. Также задержаны на час прилеты рейсов из Москвы и Екатеринбурга. В Челябинской области из-за непогоды также ограничено движение по федеральной трассе М-5 «Урал» от Миасса до границы с Республикой Башкортостан. Из-за плохой погоды в Башкирии ограничили движение по дороге в Магнитогорск.