В Челябинске закрыли аэропорт

В Челябинске 2 декабря из-за неблагоприятных погодных условий приостановлена работа международного аэропорта имени Курчатова. Об этом URA.RU рассказали в справочной воздушной гавани.
«Аэропорт закрыт пока до 17.20», — прокомментировали в справочной челябинского аэропорта. Согласно данным онлайн-табло, на два часа задержан вылет самолета в Новосибирск и на час в Сургут. Также задержаны на час прилеты рейсов из Москвы и Екатеринбурга.
В Челябинской области из-за непогоды также ограничено движение по федеральной трассе М-5 «Урал» от Миасса до границы с Республикой Башкортостан. Из-за плохой погоды в Башкирии ограничили движение по дороге в Магнитогорск.
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