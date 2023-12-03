Украинцы мешают польским водителям, разгуливая по трассе у границы

04 декабря 2023 в 00:03 Размер текста - 17 +

Украинские водители блокируют проезды автомобилей в Ситанеце Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Украинские водители не дают проехать легковым автомобилям на польской дороге возле границы с Украиной. Об этом сообщил польский политик, связанный с движением перевозчиков Рафал Меклер. Польский политик опубликовал в соцсети Х (ранее Twitter) видеозапись, на которых якобы украинские водители в светоотражающих жилетах переходят дорогу по пешеходному переходу в одну и другую сторону так, чтобы на переходе всегда были люди. Таким образом, они не дают проехать через переход легковым автомобилям. Из-за этого действия на дороге собралась большая очередь из машин. Меклер уточнил, что блокирование дороги происходит в Польше в населенном пункте Ситанец. Глава налогового комитета Верховной рады Украины Данил Гетьманцев заявил, что блокировка перевозчиков на границе Словакии и Польши привела к финансовым потерям. По его словам, такие действия соседей существенно скажутся на бюджете страны и возможностях финансирования Вооруженных сил Украины. Министр инфраструктуры Польши Алвин Гаядхур сообщил, что спецслужбы страны ужесточили транспортный контроль на границе с Украиной.

Украинские водители не дают проехать легковым автомобилям на польской дороге возле границы с Украиной. Об этом сообщил польский политик, связанный с движением перевозчиков Рафал Меклер. Польский политик опубликовал в соцсети Х (ранее Twitter) видеозапись, на которых якобы украинские водители в светоотражающих жилетах переходят дорогу по пешеходному переходу в одну и другую сторону так, чтобы на переходе всегда были люди. Таким образом, они не дают проехать через переход легковым автомобилям. Из-за этого действия на дороге собралась большая очередь из машин. Меклер уточнил, что блокирование дороги происходит в Польше в населенном пункте Ситанец. Глава налогового комитета Верховной рады Украины Данил Гетьманцев заявил, что блокировка перевозчиков на границе Словакии и Польши привела к финансовым потерям. По его словам, такие действия соседей существенно скажутся на бюджете страны и возможностях финансирования Вооруженных сил Украины. Министр инфраструктуры Польши Алвин Гаядхур сообщил, что спецслужбы страны ужесточили транспортный контроль на границе с Украиной.