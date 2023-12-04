ЯНАО стал аутсайдером по долевому строительству жилья на Урале

Опубликован рейтинг долевого строительства жилья в регионах Урала

04 декабря 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Ямал занимает последнюю строчку по строящемуся жилью в долевой собственности Фото: Илья Московец © URA.RU Ямало-ненецкий автономный округ занимает последнее место в Уральском федеральном округе по строительству жилых домов с долевым участием собственников. Это следует из данных, опубликованных на сайте Единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ». Как следует из аналитики «Дом.РФ», в Уральском федеральном округе возводится жилой недвижимости общей площадью 10 095 тыс. кв. м. В том числе в Свердловской области строится 4 303 тыс. кв. м, в Тюменской — 3 461 тыс. кв. м, в Челябинской — 1 277 тыс. кв. м, в Ханты-Мансийском АО — Югра — 559 тыс. кв. м, в Курганской области — 320 тыс. кв. м. В ЯНАО этот показатель равен 176 тыс. кв. м жилья. Для сравнения, если в Свердловской области зарегистрировано самое большее количество застройщиков — 160 юрлиц, то в ЯНАО работает только 18 девелоперских компаний. Все они могут привлекать средства дольщиков и использовать возможности размещения денежных средств на счетах эскроу. В пресс-службе правительства ЯНАО подчеркнули, что речь идет о строительстве жилья с долевым участием собственников. «В регионе реализуется масштабная программа строительства жилья для расселения ветхих и аварийных домов — это первоочередная задача. Согласно действующей программе, до 2025 года будет сдан миллион квадратных метров. Кроме того, строится арендное жилье и жилье для реализации других жилищных окружных программ», — уточнили представители правительства. Ранее URA.RU сообщало, что с начала 2023 года подрядные организации, в том числе индивидуальные застройщики, сдали в ЯНАО жилья общей площадью 242,3 тысячи кв. м. Как следует из данных Тюменьстата, это почти вдвое больше, чем годом ранее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ямало-ненецкий автономный округ занимает последнее место в Уральском федеральном округе по строительству жилых домов с долевым участием собственников. Это следует из данных, опубликованных на сайте Единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ». Как следует из аналитики «Дом.РФ», в Уральском федеральном округе возводится жилой недвижимости общей площадью 10 095 тыс. кв. м. В том числе в Свердловской области строится 4 303 тыс. кв. м, в Тюменской — 3 461 тыс. кв. м, в Челябинской — 1 277 тыс. кв. м, в Ханты-Мансийском АО — Югра — 559 тыс. кв. м, в Курганской области — 320 тыс. кв. м. В ЯНАО этот показатель равен 176 тыс. кв. м жилья. Для сравнения, если в Свердловской области зарегистрировано самое большее количество застройщиков — 160 юрлиц, то в ЯНАО работает только 18 девелоперских компаний. Все они могут привлекать средства дольщиков и использовать возможности размещения денежных средств на счетах эскроу. В пресс-службе правительства ЯНАО подчеркнули, что речь идет о строительстве жилья с долевым участием собственников. «В регионе реализуется масштабная программа строительства жилья для расселения ветхих и аварийных домов — это первоочередная задача. Согласно действующей программе, до 2025 года будет сдан миллион квадратных метров. Кроме того, строится арендное жилье и жилье для реализации других жилищных окружных программ», — уточнили представители правительства. Ранее URA.RU сообщало, что с начала 2023 года подрядные организации, в том числе индивидуальные застройщики, сдали в ЯНАО жилья общей площадью 242,3 тысячи кв. м. Как следует из данных Тюменьстата, это почти вдвое больше, чем годом ранее.