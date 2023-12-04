Челябинский губернатор представил Фалькову два спецпроекта челябинских вузов

04 декабря 2023 в 20:34 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер (слева) представил проекты челябинских вузов Совету, которым руководит Валерий Фальков (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил инициативы Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) и Магнитогорского государственного технического университета (МГТУ) на конкурсе по отбору в федеральный проект «Передовые инженерные школы». Конкурсный отбор проводит Совет под руководством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова, сообщили URA.RU 4 декабря в пресс-службе главы региона. «Сегодня в Москве завершился первый день работы заседания Совета по грантам на оказание господдержки создания и развития передовых инженерных школ в рамках второй волны конкурсного отбора на участие в федеральном проекте „Передовые инженерные школы“. С презентациями выступили ректор МГТУ им. Носова Дмитрий Терентьев и ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер. Защита проектов состоялась при участии губернатора Челябинской области Текслера, который поддержал оба проекта», — пояснили в пресс-службе. ЮУрГУ представил проект ПИШ «Сердце Урала». Школа обеспечит создание спецтехники нового поколения, включая разработку спецтехники для умных городов, двигателей новой формации двойного назначения, интеллектуальных систем управления спецтранспортом. С 2026 года она станет сердцем Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске и центром притяжения в Миассе, Кургане и Нижнем Тагиле. К 2030 году университет и его индустриальные партнеры подготовят свыше 1500 инженерных лидеров и вовлекут более 40 тыс. школьников в инженерные науки. МГТУ презентовал проект создания Передовой инженерной школы «Комплексное освоение участка недр и глубокая переработка минерального сырья». Партнерами проекта выступают ПАО «ММК» и компания «УралЭнергоРесурс». Целью и задачами школы являются создание экосистемы, способной осуществить технологический рывок на стыке как минимум горняков, металлургов, химиков, материаловедов, конструкторов, экологов. Совместные исследования и разработка сквозной технологии глубокой переработки в совокупности с гидро- и пирометаллургией позволят создать инновационное производство для переработки накопленных минерально-сырьевых отходов. Только 10 университетов России получат право открыть на базе своих вузов передовую инженерную школу. В настоящее время в России действует 30 таких школ в 15 регионах страны. В их работу вовлечено более 190 партнеров в промышленности и высокотехнологичных компаний. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил инициативы Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) и Магнитогорского государственного технического университета (МГТУ) на конкурсе по отбору в федеральный проект «Передовые инженерные школы». Конкурсный отбор проводит Совет под руководством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова, сообщили URA.RU 4 декабря в пресс-службе главы региона. «Сегодня в Москве завершился первый день работы заседания Совета по грантам на оказание господдержки создания и развития передовых инженерных школ в рамках второй волны конкурсного отбора на участие в федеральном проекте „Передовые инженерные школы“. С презентациями выступили ректор МГТУ им. Носова Дмитрий Терентьев и ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер. Защита проектов состоялась при участии губернатора Челябинской области Текслера, который поддержал оба проекта», — пояснили в пресс-службе. ЮУрГУ представил проект ПИШ «Сердце Урала». Школа обеспечит создание спецтехники нового поколения, включая разработку спецтехники для умных городов, двигателей новой формации двойного назначения, интеллектуальных систем управления спецтранспортом. С 2026 года она станет сердцем Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске и центром притяжения в Миассе, Кургане и Нижнем Тагиле. К 2030 году университет и его индустриальные партнеры подготовят свыше 1500 инженерных лидеров и вовлекут более 40 тыс. школьников в инженерные науки. МГТУ презентовал проект создания Передовой инженерной школы «Комплексное освоение участка недр и глубокая переработка минерального сырья». Партнерами проекта выступают ПАО «ММК» и компания «УралЭнергоРесурс». Целью и задачами школы являются создание экосистемы, способной осуществить технологический рывок на стыке как минимум горняков, металлургов, химиков, материаловедов, конструкторов, экологов. Совместные исследования и разработка сквозной технологии глубокой переработки в совокупности с гидро- и пирометаллургией позволят создать инновационное производство для переработки накопленных минерально-сырьевых отходов. Только 10 университетов России получат право открыть на базе своих вузов передовую инженерную школу. В настоящее время в России действует 30 таких школ в 15 регионах страны. В их работу вовлечено более 190 партнеров в промышленности и высокотехнологичных компаний.