Мишустин сообщил о победе пермского вуза в федеральном конкурсе

01 июля 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

Политех получит финансирование в объеме 84,5 млн рублей на реализацию проекта школы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский Политех (ПНИПУ) стал победителем проекта по созданию инженерных школ. Об итогах конкурса сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает сайт правительства Пермского края. «Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) стал победителем федерального проекта по созданию передовых инженерных школ (ПИШ). О подведении итогов конкурсного отбора сообщил Председатель Правительства России Михаил Мишустин», — говорится на сайте кабмина. В конкурсе вуз участвовал с проектом «Высшая школа авиационного двигателестроения». Реализовывать проект Политех будет совместно с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК). Финансирование, направленное на создание школы, составит 84,5 млн рублей. Всего по итогам конкурса были отобраны 30 проектов в 15 субъектах России. «Передовые инженерные школы» — федеральный проект, который был разработан на основе одной из стратегических инициатив, утвержденных правительством РФ. Проект направлен на подготовку инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Пермский Политех (ПНИПУ) стал победителем проекта по созданию инженерных школ. Об итогах конкурса сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает сайт правительства Пермского края. «Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) стал победителем федерального проекта по созданию передовых инженерных школ (ПИШ). О подведении итогов конкурсного отбора сообщил Председатель Правительства России Михаил Мишустин», — говорится на сайте кабмина. В конкурсе вуз участвовал с проектом «Высшая школа авиационного двигателестроения». Реализовывать проект Политех будет совместно с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК). Финансирование, направленное на создание школы, составит 84,5 млн рублей. Всего по итогам конкурса были отобраны 30 проектов в 15 субъектах России. «Передовые инженерные школы» — федеральный проект, который был разработан на основе одной из стратегических инициатив, утвержденных правительством РФ. Проект направлен на подготовку инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики.