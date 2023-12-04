В деле убившего пенсионерку челябинца всплыл новый преступный эпизод

05 декабря 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

За вечер мужчина совершил целый ряд преступлений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В уголовном деле рецидивиста, убившего пенсионерку в поселке Потанино под Челябинском, появился новый преступный эпизод. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в день убийства он, угрожая местному жителю, пытался его ограбить. «Попытка ограбления произошла за несколько часов до убийства. Мужчина, вооружившись осколком стекла, попытался похитить деньги у жителя подъезда, в котором жила пенсионерка. Однако, попытка не венчалась успехом», — рассказал источник. За один вечер мужчина совершил целый ряд преступлений. Он вломился в две квартиры. В одной из них он убил хозяйку-пенсионерку. Также пытался угнать чужой автомобиль. Одной из его жертв могла стать местная лыжница. Он преследовал ее. Однако после ее звонка мужу отстал. Полицейские оперативно задержали злоумышленника. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что суд отправил его в СИЗО на два месяца. Мужчина недавно освободился из мест лишения свободы. Он отбывал срок за ряд имущественных и половых преступлений. Также его судили за причинение вреда здоровью и угрозы убийством.

В уголовном деле рецидивиста, убившего пенсионерку в поселке Потанино под Челябинском, появился новый преступный эпизод. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в день убийства он, угрожая местному жителю, пытался его ограбить. «Попытка ограбления произошла за несколько часов до убийства. Мужчина, вооружившись осколком стекла, попытался похитить деньги у жителя подъезда, в котором жила пенсионерка. Однако, попытка не венчалась успехом», — рассказал источник. За один вечер мужчина совершил целый ряд преступлений. Он вломился в две квартиры. В одной из них он убил хозяйку-пенсионерку. Также пытался угнать чужой автомобиль. Одной из его жертв могла стать местная лыжница. Он преследовал ее. Однако после ее звонка мужу отстал. Полицейские оперативно задержали злоумышленника. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что суд отправил его в СИЗО на два месяца. Мужчина недавно освободился из мест лишения свободы. Он отбывал срок за ряд имущественных и половых преступлений. Также его судили за причинение вреда здоровью и угрозы убийством.