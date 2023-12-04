04 декабря 2023

В деле убившего пенсионерку челябинца всплыл новый преступный эпизод

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, силовики, наказание, преступление, суд, наручники, уголовно процессуальный кодекс
За вечер мужчина совершил целый ряд преступлений Фото:

В уголовном деле рецидивиста, убившего пенсионерку в поселке Потанино под Челябинском, появился новый преступный эпизод. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в день убийства он, угрожая местному жителю, пытался его ограбить.

«Попытка ограбления произошла за несколько часов до убийства. Мужчина, вооружившись осколком стекла, попытался похитить деньги у жителя подъезда, в котором жила пенсионерка. Однако, попытка не венчалась успехом», — рассказал источник.

За один вечер мужчина совершил целый ряд преступлений. Он вломился в две квартиры. В одной из них он убил хозяйку-пенсионерку. Также пытался угнать чужой автомобиль. Одной из его жертв могла стать местная лыжница. Он преследовал ее. Однако после ее звонка мужу отстал.

Полицейские оперативно задержали злоумышленника. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Мужчина недавно освободился из мест лишения свободы. Он отбывал срок за ряд имущественных и половых преступлений. Также его судили за причинение вреда здоровью и угрозы убийством.

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В уголовном деле рецидивиста, убившего пенсионерку в поселке Потанино под Челябинском, появился новый преступный эпизод. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в день убийства он, угрожая местному жителю, пытался его ограбить. «Попытка ограбления произошла за несколько часов до убийства. Мужчина, вооружившись осколком стекла, попытался похитить деньги у жителя подъезда, в котором жила пенсионерка. Однако, попытка не венчалась успехом», — рассказал источник. За один вечер мужчина совершил целый ряд преступлений. Он вломился в две квартиры. В одной из них он убил хозяйку-пенсионерку. Также пытался угнать чужой автомобиль. Одной из его жертв могла стать местная лыжница. Он преследовал ее. Однако после ее звонка мужу отстал. Полицейские оперативно задержали злоумышленника. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что суд отправил его в СИЗО на два месяца. Мужчина недавно освободился из мест лишения свободы. Он отбывал срок за ряд имущественных и половых преступлений. Также его судили за причинение вреда здоровью и угрозы убийством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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