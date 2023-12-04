04 декабря 2023

Суд арестовал челябинца, устроившего поножовщину в автобусе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения по делу блогера Александра Устинова. Екатеринбург, арест, решетка, рука
Мужчину взяли под стражу на два месяца Фото:

Увельский райсуд Челябинской области 5 декабря отправил в СИЗО мужчину, устроившего поножовщину в салоне автобуса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он проведет под стражей два месяца.

«Учитывая позицию прокурора, суд постановил избрать в отношении мужчины меру пресечения в виде содержания под стражей. Сроком на два месяца. То есть до 3 февраля 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что сторона защиты пыталась добиться более мягкой меры пресечения. Суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Мужчина напал на пассажиров в автобусе, следовавшего по маршруту «Челябинск — Чесма» 2 декабря. Водитель сообщил о случившемся в дежурную часть. Сотрудники госавтоинспекции оперативно задержали злоумышленника. При задержании он высказывал в их адрес угрозы. В результате медицинская помощь потребовалась трем пассажирам. А на дебошира возбудили уголовные дела по ч.2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») и по ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Мужчину отправили в СИЗО на два месяца
Мужчину отправили в СИЗО на два месяца
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Увельский райсуд Челябинской области 5 декабря отправил в СИЗО мужчину, устроившего поножовщину в салоне автобуса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он проведет под стражей два месяца. «Учитывая позицию прокурора, суд постановил избрать в отношении мужчины меру пресечения в виде содержания под стражей. Сроком на два месяца. То есть до 3 февраля 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что сторона защиты пыталась добиться более мягкой меры пресечения. Суд в удовлетворении ходатайства отказал. Мужчина напал на пассажиров в автобусе, следовавшего по маршруту «Челябинск — Чесма» 2 декабря. Водитель сообщил о случившемся в дежурную часть. Сотрудники госавтоинспекции оперативно задержали злоумышленника. При задержании он высказывал в их адрес угрозы. В результате медицинская помощь потребовалась трем пассажирам. А на дебошира возбудили уголовные дела по ч.2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») и по ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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