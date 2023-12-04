Увельский райсуд Челябинской области 5 декабря отправил в СИЗО мужчину, устроившего поножовщину в салоне автобуса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он проведет под стражей два месяца.
«Учитывая позицию прокурора, суд постановил избрать в отношении мужчины меру пресечения в виде содержания под стражей. Сроком на два месяца. То есть до 3 февраля 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там отметили, что сторона защиты пыталась добиться более мягкой меры пресечения. Суд в удовлетворении ходатайства отказал.
Мужчина напал на пассажиров в автобусе, следовавшего по маршруту «Челябинск — Чесма» 2 декабря. Водитель сообщил о случившемся в дежурную часть. Сотрудники госавтоинспекции оперативно задержали злоумышленника. При задержании он высказывал в их адрес угрозы. В результате медицинская помощь потребовалась трем пассажирам. А на дебошира возбудили уголовные дела по ч.2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») и по ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).
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