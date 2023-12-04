Суд арестовал челябинца, устроившего поножовщину в автобусе. Фото

05 декабря 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Мужчину взяли под стражу на два месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Увельский райсуд Челябинской области 5 декабря отправил в СИЗО мужчину, устроившего поножовщину в салоне автобуса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он проведет под стражей два месяца. «Учитывая позицию прокурора, суд постановил избрать в отношении мужчины меру пресечения в виде содержания под стражей. Сроком на два месяца. То есть до 3 февраля 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что сторона защиты пыталась добиться более мягкой меры пресечения. Суд в удовлетворении ходатайства отказал. Мужчина напал на пассажиров в автобусе, следовавшего по маршруту «Челябинск — Чесма» 2 декабря. Водитель сообщил о случившемся в дежурную часть. Сотрудники госавтоинспекции оперативно задержали злоумышленника. При задержании он высказывал в их адрес угрозы. В результате медицинская помощь потребовалась трем пассажирам. А на дебошира возбудили уголовные дела по ч.2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») и по ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Мужчину отправили в СИЗО на два месяца Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Увельский райсуд Челябинской области 5 декабря отправил в СИЗО мужчину, устроившего поножовщину в салоне автобуса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он проведет под стражей два месяца. «Учитывая позицию прокурора, суд постановил избрать в отношении мужчины меру пресечения в виде содержания под стражей. Сроком на два месяца. То есть до 3 февраля 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что сторона защиты пыталась добиться более мягкой меры пресечения. Суд в удовлетворении ходатайства отказал. Мужчина напал на пассажиров в автобусе, следовавшего по маршруту «Челябинск — Чесма» 2 декабря. Водитель сообщил о случившемся в дежурную часть. Сотрудники госавтоинспекции оперативно задержали злоумышленника. При задержании он высказывал в их адрес угрозы. В результате медицинская помощь потребовалась трем пассажирам. А на дебошира возбудили уголовные дела по ч.2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») и по ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).