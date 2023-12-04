В Перми из окна 11 этажа выпал человек

05 декабря 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Мужчина не был жителем дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми с 11 этажа многоэтажного дома выпал и разбился насмерть мужчина. ЧП произошло в доме по адресу улица Холмогорская, 4г. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Сегодня по ул. Холмогорская 4г в 05:00 с 11 этажа выпал мужчина. Разбился насмерть», — рассказали читатели. По словам читателей, погибший не был жителем дома, а пришел в гости. На место прибыли экстренные службы. В СУ СК по Пермскому краю направлен запрос. Ранее URA.RU сообщало о том, как из окна высотки ЖК «Авиатор» выпала девочка. Ребенок погиб на месте.

В Перми с 11 этажа многоэтажного дома выпал и разбился насмерть мужчина. ЧП произошло в доме по адресу улица Холмогорская, 4г. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Сегодня по ул. Холмогорская 4г в 05:00 с 11 этажа выпал мужчина. Разбился насмерть», — рассказали читатели. По словам читателей, погибший не был жителем дома, а пришел в гости. На место прибыли экстренные службы. В СУ СК по Пермскому краю направлен запрос. Ранее URA.RU сообщало о том, как из окна высотки ЖК «Авиатор» выпала девочка. Ребенок погиб на месте.