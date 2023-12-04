04 декабря 2023

В Перми из окна 11 этажа выпал человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытые окна. Челябинск, занавеска, жара, окна, лето, штора, открытые окна
Мужчина не был жителем дома Фото:

В Перми с 11 этажа многоэтажного дома выпал и разбился насмерть мужчина. ЧП произошло в доме по адресу улица Холмогорская, 4г. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«Сегодня по ул. Холмогорская 4г в 05:00 с 11 этажа выпал мужчина. Разбился насмерть», — рассказали читатели.

По словам читателей, погибший не был жителем дома, а пришел в гости. На место прибыли экстренные службы. В СУ СК по Пермскому краю направлен запрос. Ранее URA.RU сообщало о том, как из окна высотки ЖК «Авиатор» выпала девочка. Ребенок погиб на месте.

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В Перми с 11 этажа многоэтажного дома выпал и разбился насмерть мужчина. ЧП произошло в доме по адресу улица Холмогорская, 4г. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Сегодня по ул. Холмогорская 4г в 05:00 с 11 этажа выпал мужчина. Разбился насмерть», — рассказали читатели. По словам читателей, погибший не был жителем дома, а пришел в гости. На место прибыли экстренные службы. В СУ СК по Пермскому краю направлен запрос. Ранее URA.RU сообщало о том, как из окна высотки ЖК «Авиатор» выпала девочка. Ребенок погиб на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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