05 декабря 2023

Мэрия Перми бьет тревогу из-за пропажи новогодних украшений с улиц

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство новогоднего ледяного городка. Пермь, елка, новогодняя иллюминация, ледяная скульптура 300 лет перми
Мэрия обещает усилить охрану новогодних елей Фото:

Мэрия Перми бьет тревогу из-за вандалов, которые начали красть игрушки и гирлянды с новогодних елок. Пострадали ели в разных районах города, в том числе одна из центральных — на Соборной площади.

«Тревога! Тревога! Волк унес зайчат!!! На самом деле — тема серьезная. С городских елок, которые сейчас активно устанавливаются во всех районах Перми, стали пропадать игрушки и праздничные украшения. Например, с елки на Соборной площади снимают новогодние украшения, в других локациях залезают на объекты, чтобы сфотографироваться, ломают конструкции, рвут гирлянды», — пишет администрация Перми в Telegram.

В мэрии обещают заменить утраченное, а также усилить охрану, установить видеонаблюдение. Но при этом отмечают, что на это потратят деньги, которые могли бы пойти на дополнительные украшения.

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Мэрия Перми бьет тревогу из-за вандалов, которые начали красть игрушки и гирлянды с новогодних елок. Пострадали ели в разных районах города, в том числе одна из центральных — на Соборной площади. «Тревога! Тревога! Волк унес зайчат!!! На самом деле — тема серьезная. С городских елок, которые сейчас активно устанавливаются во всех районах Перми, стали пропадать игрушки и праздничные украшения. Например, с елки на Соборной площади снимают новогодние украшения, в других локациях залезают на объекты, чтобы сфотографироваться, ломают конструкции, рвут гирлянды», — пишет администрация Перми в Telegram. В мэрии обещают заменить утраченное, а также усилить охрану, установить видеонаблюдение. Но при этом отмечают, что на это потратят деньги, которые могли бы пойти на дополнительные украшения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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