Мэрия Перми бьет тревогу из-за пропажи новогодних украшений с улиц

Мэрия Перми бьет тревогу из-за вандалов, которые начали красть игрушки и гирлянды с новогодних елок. Пострадали ели в разных районах города, в том числе одна из центральных — на Соборной площади.
«Тревога! Тревога! Волк унес зайчат!!! На самом деле — тема серьезная. С городских елок, которые сейчас активно устанавливаются во всех районах Перми, стали пропадать игрушки и праздничные украшения. Например, с елки на Соборной площади снимают новогодние украшения, в других локациях залезают на объекты, чтобы сфотографироваться, ломают конструкции, рвут гирлянды», — пишет администрация Перми в Telegram.
В мэрии обещают заменить утраченное, а также усилить охрану, установить видеонаблюдение. Но при этом отмечают, что на это потратят деньги, которые могли бы пойти на дополнительные украшения.
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