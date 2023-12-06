Свердловчанин преследовал 13-летнюю девочку

06 декабря 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Мужчина прекратил преследование, когда девочка зашла в магазин (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Следователи организовали проверку по сообщению о мужчине, который якобы преследовал 13-летнюю девочку в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. «По имеющимся сведениям, мужчина долгое время шел за 13-летней девочкой и хотел с ней познакомиться. Он прекратил преследование, когда ребенок зашел в магазин. При подтверждении информации, что гражданин хотел совершить противоправные действия против ребенка, ситуации будет дана правовая оценка», — пояснил Шульга. Информация о мужчине появилась в соцсетях 5 декабря. Пользователи утверждают, что девочку преследовал мигрант. Инцидент якобы произошел в микрорайоне Кольцово.

Следователи организовали проверку по сообщению о мужчине, который якобы преследовал 13-летнюю девочку в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. «По имеющимся сведениям, мужчина долгое время шел за 13-летней девочкой и хотел с ней познакомиться. Он прекратил преследование, когда ребенок зашел в магазин. При подтверждении информации, что гражданин хотел совершить противоправные действия против ребенка, ситуации будет дана правовая оценка», — пояснил Шульга. Информация о мужчине появилась в соцсетях 5 декабря. Пользователи утверждают, что девочку преследовал мигрант. Инцидент якобы произошел в микрорайоне Кольцово.