Свердловчанин преследовал 13-летнюю девочку

Следователи организовали проверку по сообщению о мужчине, который якобы преследовал 13-летнюю девочку в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.
«По имеющимся сведениям, мужчина долгое время шел за 13-летней девочкой и хотел с ней познакомиться. Он прекратил преследование, когда ребенок зашел в магазин. При подтверждении информации, что гражданин хотел совершить противоправные действия против ребенка, ситуации будет дана правовая оценка», — пояснил Шульга.
Информация о мужчине появилась в соцсетях 5 декабря. Пользователи утверждают, что девочку преследовал мигрант. Инцидент якобы произошел в микрорайоне Кольцово.
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