Свердловчанин преследовал 13-летнюю девочку

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Мрачный город. Тюмень , розыск, преступник, мужчина, силуэт
Мужчина прекратил преследование, когда девочка зашла в магазин (архивное фото) Фото:

Следователи организовали проверку по сообщению о мужчине, который якобы преследовал 13-летнюю девочку в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

«По имеющимся сведениям, мужчина долгое время шел за 13-летней девочкой и хотел с ней познакомиться. Он прекратил преследование, когда ребенок зашел в магазин. При подтверждении информации, что гражданин хотел совершить противоправные действия против ребенка, ситуации будет дана правовая оценка», — пояснил Шульга.

Информация о мужчине появилась в соцсетях 5 декабря. Пользователи утверждают, что девочку преследовал мигрант. Инцидент якобы произошел в микрорайоне Кольцово.

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Следователи организовали проверку по сообщению о мужчине, который якобы преследовал 13-летнюю девочку в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. «По имеющимся сведениям, мужчина долгое время шел за 13-летней девочкой и хотел с ней познакомиться. Он прекратил преследование, когда ребенок зашел в магазин. При подтверждении информации, что гражданин хотел совершить противоправные действия против ребенка, ситуации будет дана правовая оценка», — пояснил Шульга. Информация о мужчине появилась в соцсетях 5 декабря. Пользователи утверждают, что девочку преследовал мигрант. Инцидент якобы произошел в микрорайоне Кольцово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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