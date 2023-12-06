В шашлычной Магнитогорска массовая драка произошла второй раз за месяц. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированная акция против принятия поправок к Конституции РФ на Пушкинской площади в Москве. Москва. ЛГБТ, автозак, задержание активистов, митинг, полиция, росгвардия, космонавты, винтилово, дождь, петровка улица
Зачинщиков драки увезли в отдел полиции Фото:

В кафе «Шашлычный дом» Магнитогорска (Челябинская область), где в середине ноября пришлось разнимать потасовку двух компаний, вновь произошла массовая драка. Об этом 6 декабря сообщили в охранной организации «Право роста».

«И вновь массовая драка в „Шашлычном Доме“. В этот раз разнимать две пьяных компании пришлось сотрудникам „Право роста“, Росгвардии и ППС», — сообщили в официальном паблике «Право роста» в соцсети «ВКонтакте».

Участвующие в конфликте посетители выясняли отношения на улице. Пострадавшим вызвали скорую помощь, а зачинщиков увезли полицейские.

Аналогичная ситуация произошла в «Шашлычном доме» в ноябре. Тогда драка обошлась без тяжелых последствий: у участников остались гематомы и кровоподтеки, а в кафе разбили пару бокалов.

Драка у кафе «Шашлычный дом» произошла второй раз за месяц
Драка у кафе «Шашлычный дом» произошла второй раз за месяц

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В кафе «Шашлычный дом» Магнитогорска (Челябинская область), где в середине ноября пришлось разнимать потасовку двух компаний, вновь произошла массовая драка. Об этом 6 декабря сообщили в охранной организации «Право роста». «И вновь массовая драка в „Шашлычном Доме“. В этот раз разнимать две пьяных компании пришлось сотрудникам „Право роста“, Росгвардии и ППС», — сообщили в официальном паблике «Право роста» в соцсети «ВКонтакте». Участвующие в конфликте посетители выясняли отношения на улице. Пострадавшим вызвали скорую помощь, а зачинщиков увезли полицейские. Аналогичная ситуация произошла в «Шашлычном доме» в ноябре. Тогда драка обошлась без тяжелых последствий: у участников остались гематомы и кровоподтеки, а в кафе разбили пару бокалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...