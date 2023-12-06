В шашлычной Магнитогорска массовая драка произошла второй раз за месяц. Фото

06 декабря 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Зачинщиков драки увезли в отдел полиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU В кафе «Шашлычный дом» Магнитогорска (Челябинская область), где в середине ноября пришлось разнимать потасовку двух компаний, вновь произошла массовая драка. Об этом 6 декабря сообщили в охранной организации «Право роста». «И вновь массовая драка в „Шашлычном Доме“. В этот раз разнимать две пьяных компании пришлось сотрудникам „Право роста“, Росгвардии и ППС», — сообщили в официальном паблике «Право роста» в соцсети «ВКонтакте». Участвующие в конфликте посетители выясняли отношения на улице. Пострадавшим вызвали скорую помощь, а зачинщиков увезли полицейские. Аналогичная ситуация произошла в «Шашлычном доме» в ноябре. Тогда драка обошлась без тяжелых последствий: у участников остались гематомы и кровоподтеки, а в кафе разбили пару бокалов. Драка у кафе «Шашлычный дом» произошла второй раз за месяц фото: паблик «Право роста» в соцсети «ВКонтакте»; https://vk.com/pravo_rosta

В кафе «Шашлычный дом» Магнитогорска (Челябинская область), где в середине ноября пришлось разнимать потасовку двух компаний, вновь произошла массовая драка. Об этом 6 декабря сообщили в охранной организации «Право роста». «И вновь массовая драка в „Шашлычном Доме“. В этот раз разнимать две пьяных компании пришлось сотрудникам „Право роста“, Росгвардии и ППС», — сообщили в официальном паблике «Право роста» в соцсети «ВКонтакте». Участвующие в конфликте посетители выясняли отношения на улице. Пострадавшим вызвали скорую помощь, а зачинщиков увезли полицейские. Аналогичная ситуация произошла в «Шашлычном доме» в ноябре. Тогда драка обошлась без тяжелых последствий: у участников остались гематомы и кровоподтеки, а в кафе разбили пару бокалов.