В кафе «Шашлычный дом» Магнитогорска (Челябинская область), где в середине ноября пришлось разнимать потасовку двух компаний, вновь произошла массовая драка. Об этом 6 декабря сообщили в охранной организации «Право роста».
«И вновь массовая драка в „Шашлычном Доме“. В этот раз разнимать две пьяных компании пришлось сотрудникам „Право роста“, Росгвардии и ППС», — сообщили в официальном паблике «Право роста» в соцсети «ВКонтакте».
Участвующие в конфликте посетители выясняли отношения на улице. Пострадавшим вызвали скорую помощь, а зачинщиков увезли полицейские.
Аналогичная ситуация произошла в «Шашлычном доме» в ноябре. Тогда драка обошлась без тяжелых последствий: у участников остались гематомы и кровоподтеки, а в кафе разбили пару бокалов.
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