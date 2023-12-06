Торговая сеть в Челябинске запустила обмен ледянками

Торговая сеть «ЖизньМарт» в Челябинске и Магнитогорске запустила обмен ледянками. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сети, доски можно взять для пользования в магазинах большого формата.
«Сеть запустила шеринг ледянок в магазинах. Акция проводится во всех городах, где действуют большие форматы магазинов», — отметили URA.RU в «ЖизньМарт».
Акция бесплатная. В магазины развезли более тысячи ледянок. Это количество пришлось не только на торговые точки в Челябинской области, но и других регионах присутствия. Директор по маркетингу Юлия Самусенко отметила, что теперь в «ЖизньМарте» ждут маленьких горожан, кто решит покататься с горок.
В Челябинске действует 10 магазинов большого формата и восемь торговых точек размера Mini. В Магнитогорске открыт один магазин большого формата. Осенью сеть запускает другую акцию, позволяя садоводам продавать урожай в своих магазинах.
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