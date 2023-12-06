Развлечения Торговая сеть в Челябинске запустила обмен ледянками 07 декабря 2023 в 13:48 Размер текста - 17 + Шеринг ледянок торговая сеть запустила в магазинах Челябинска и Магнитогорска Фото: Сергей Русанов © URA.RU Торговая сеть «ЖизньМарт» в Челябинске и Магнитогорске запустила обмен ледянками. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сети, доски можно взять для пользования в магазинах большого формата. «Сеть запустила шеринг ледянок в магазинах. Акция проводится во всех городах, где действуют большие форматы магазинов», — отметили URA.RU в «ЖизньМарт». Акция бесплатная. В магазины развезли более тысячи ледянок. Это количество пришлось не только на торговые точки в Челябинской области, но и других регионах присутствия. Директор по маркетингу Юлия Самусенко отметила, что теперь в «ЖизньМарте» ждут маленьких горожан, кто решит покататься с горок. В Челябинске действует 10 магазинов большого формата и восемь торговых точек размера Mini. В Магнитогорске открыт один магазин большого формата. Осенью сеть запускает другую акцию, позволяя садоводам продавать урожай в своих магазинах. Торговая сеть «ЖизньМарт» в Челябинске и Магнитогорске запустила обмен ледянками. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сети, доски можно взять для пользования в магазинах большого формата. «Сеть запустила шеринг ледянок в магазинах. Акция проводится во всех городах, где действуют большие форматы магазинов», — отметили URA.RU в «ЖизньМарт». Акция бесплатная. В магазины развезли более тысячи ледянок. Это количество пришлось не только на торговые точки в Челябинской области, но и других регионах присутствия. Директор по маркетингу Юлия Самусенко отметила, что теперь в «ЖизньМарте» ждут маленьких горожан, кто решит покататься с горок. В Челябинске действует 10 магазинов большого формата и восемь торговых точек размера Mini. В Магнитогорске открыт один магазин большого формата. Осенью сеть запускает другую акцию, позволяя садоводам продавать урожай в своих магазинах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям