Пермский губернатор выразил соболезнования родным жертв стрельбы в Брянске

07 декабря 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Махонин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким погибших во время стрельбы в школе в Брянске. Глава края в своем telegram-канале также пожелал сил и здоровья пострадавшим. «В Брянской области страшная трагедия. В результате стрельбы в одной из школ пострадали дети. К сожалению, есть погибшие. Прикамье скорбит вместе с вами. Соболезную родным и близким погибших. Здоровья и сил всем пострадавшим, пусть все ребята скорее идут на поправку», — пишет Махонин. Трагедия произошла утром в школе №5 в Брянске. Восьмиклассница пришла в школу с дробовиком и открыла огонь по учащимся. В результате пострадало пять человек, погибли двое, в том числе сама нападавшая. Полиция уже задержала отца школьницы и директора учреждения. Такие трагедии происходили и на территории Пермского края. В сентябре 2021 года студент юридического факультета Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение на ПГНИУ, убив несколько человек и ранив еще десятки. Через месяц в школе поселка Сарс 12-летний ученик принес в учреждение карабин и открыл огонь, тогда обошлось без жертв.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким погибших во время стрельбы в школе в Брянске. Глава края в своем telegram-канале также пожелал сил и здоровья пострадавшим. «В Брянской области страшная трагедия. В результате стрельбы в одной из школ пострадали дети. К сожалению, есть погибшие. Прикамье скорбит вместе с вами. Соболезную родным и близким погибших. Здоровья и сил всем пострадавшим, пусть все ребята скорее идут на поправку», — пишет Махонин. Трагедия произошла утром в школе №5 в Брянске. Восьмиклассница пришла в школу с дробовиком и открыла огонь по учащимся. В результате пострадало пять человек, погибли двое, в том числе сама нападавшая. Полиция уже задержала отца школьницы и директора учреждения. Такие трагедии происходили и на территории Пермского края. В сентябре 2021 года студент юридического факультета Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение на ПГНИУ, убив несколько человек и ранив еще десятки. Через месяц в школе поселка Сарс 12-летний ученик принес в учреждение карабин и открыл огонь, тогда обошлось без жертв.