06 декабря 2023

Пермский губернатор выразил соболезнования родным жертв стрельбы в Брянске

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Пермский открытый форум дружбы народов. Пермь, махонин дмитрий
Махонин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким погибших во время стрельбы в школе в Брянске. Глава края в своем telegram-канале также пожелал сил и здоровья пострадавшим.

«В Брянской области страшная трагедия. В результате стрельбы в одной из школ пострадали дети. К сожалению, есть погибшие. Прикамье скорбит вместе с вами. Соболезную родным и близким погибших. Здоровья и сил всем пострадавшим, пусть все ребята скорее идут на поправку», — пишет Махонин.

Трагедия произошла утром в школе №5 в Брянске. Восьмиклассница пришла в школу с дробовиком и открыла огонь по учащимся. В результате пострадало пять человек, погибли двое, в том числе сама нападавшая. Полиция уже задержала отца школьницы и директора учреждения.

Такие трагедии происходили и на территории Пермского края. В сентябре 2021 года студент юридического факультета Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение на ПГНИУ, убив несколько человек и ранив еще десятки. Через месяц в школе поселка Сарс 12-летний ученик принес в учреждение карабин и открыл огонь, тогда обошлось без жертв.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким погибших во время стрельбы в школе в Брянске. Глава края в своем telegram-канале также пожелал сил и здоровья пострадавшим. «В Брянской области страшная трагедия. В результате стрельбы в одной из школ пострадали дети. К сожалению, есть погибшие. Прикамье скорбит вместе с вами. Соболезную родным и близким погибших. Здоровья и сил всем пострадавшим, пусть все ребята скорее идут на поправку», — пишет Махонин. Трагедия произошла утром в школе №5 в Брянске. Восьмиклассница пришла в школу с дробовиком и открыла огонь по учащимся. В результате пострадало пять человек, погибли двое, в том числе сама нападавшая. Полиция уже задержала отца школьницы и директора учреждения. Такие трагедии происходили и на территории Пермского края. В сентябре 2021 года студент юридического факультета Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение на ПГНИУ, убив несколько человек и ранив еще десятки. Через месяц в школе поселка Сарс 12-летний ученик принес в учреждение карабин и открыл огонь, тогда обошлось без жертв.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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