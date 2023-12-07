Сирота из Кургана засудила власти Тобольска из-за квартиры

Сирота из Курганской области выиграла суд за жилье у мэрии Тобольска

07 декабря 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Суд встал на сторону сироты, которой уже 38 лет, но она все еще не обеспечена жильем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшая жительница Курганской области, являющаяся сиротой, не получив положенное жилье на территории своего региона, переехала в Тобольск и через суд обязала местные власти включить ее в списки очередников, а в будущем — выдать квартиру. Информация представлена в судебном акте. На момент разбирательства женщине исполнилось 38 лет. «Истец воспитывалась в детском доме, была включена в список нуждающихся в жилых помещениях в Кургане. Там жилье ей не выдали, а затем сняли с учета, так как она переехала в Тобольск. Женщина требует признать за ней право на однократное обеспечение жилым помещением по месту ее фактического проживания и включить ее в список лиц, подлежащих обеспечению жилплощадью на территории Тобольска. Иск удовлетворить», — такое решение вынес суд Тобольска. На процессе представители администрации возражали. Женщина обратилась к ним для включения в очередь в возрасте 37 лет, до этого в списках не состояла, регистрацию в Тобольске имеет лишь с июня 2022 года. Однако сама истица заявила, что не хочет возвращаться в Курган, а желает получить жилье на новом месте. По итогу суд вынес вердикт: смена места жительства никак не препятствует получению сиротой положенной ей по закону помощи. Более того, жилье ей должны предоставить именно там, где она проживает в настоящее время. Поданная властями Тобольска апелляция также не изменила решения суда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшая жительница Курганской области, являющаяся сиротой, не получив положенное жилье на территории своего региона, переехала в Тобольск и через суд обязала местные власти включить ее в списки очередников, а в будущем — выдать квартиру. Информация представлена в судебном акте. На момент разбирательства женщине исполнилось 38 лет. «Истец воспитывалась в детском доме, была включена в список нуждающихся в жилых помещениях в Кургане. Там жилье ей не выдали, а затем сняли с учета, так как она переехала в Тобольск. Женщина требует признать за ней право на однократное обеспечение жилым помещением по месту ее фактического проживания и включить ее в список лиц, подлежащих обеспечению жилплощадью на территории Тобольска. Иск удовлетворить», — такое решение вынес суд Тобольска. На процессе представители администрации возражали. Женщина обратилась к ним для включения в очередь в возрасте 37 лет, до этого в списках не состояла, регистрацию в Тобольске имеет лишь с июня 2022 года. Однако сама истица заявила, что не хочет возвращаться в Курган, а желает получить жилье на новом месте. По итогу суд вынес вердикт: смена места жительства никак не препятствует получению сиротой положенной ей по закону помощи. Более того, жилье ей должны предоставить именно там, где она проживает в настоящее время. Поданная властями Тобольска апелляция также не изменила решения суда.