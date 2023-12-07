Сирота из Кургана засудила власти Тобольска из-за квартиры

Бывшая жительница Курганской области, являющаяся сиротой, не получив положенное жилье на территории своего региона, переехала в Тобольск и через суд обязала местные власти включить ее в списки очередников, а в будущем — выдать квартиру. Информация представлена в судебном акте. На момент разбирательства женщине исполнилось 38 лет.
«Истец воспитывалась в детском доме, была включена в список нуждающихся в жилых помещениях в Кургане. Там жилье ей не выдали, а затем сняли с учета, так как она переехала в Тобольск. Женщина требует признать за ней право на однократное обеспечение жилым помещением по месту ее фактического проживания и включить ее в список лиц, подлежащих обеспечению жилплощадью на территории Тобольска. Иск удовлетворить», — такое решение вынес суд Тобольска.
На процессе представители администрации возражали. Женщина обратилась к ним для включения в очередь в возрасте 37 лет, до этого в списках не состояла, регистрацию в Тобольске имеет лишь с июня 2022 года. Однако сама истица заявила, что не хочет возвращаться в Курган, а желает получить жилье на новом месте.
По итогу суд вынес вердикт: смена места жительства никак не препятствует получению сиротой положенной ей по закону помощи. Более того, жилье ей должны предоставить именно там, где она проживает в настоящее время. Поданная властями Тобольска апелляция также не изменила решения суда.
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