Пермский госпиталь для ветеранов войн стал лауреатом Всероссийской премии

09 декабря 2023 в 05:26 Размер текста - 17 +

Пермский госпиталь для ветеранов вошел в топ лучших больниц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лауреатом Всероссийской премии «ПроДокторов 2023» стал Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн. Об этом говорится в сообщении краевого Минздрава в паблике в соцсети «ВКонтакте» «В топ лучших государственных клиник вошли Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн, Пермский краевой онкологический диспансер, Городская клиническая больница им. С. Н. Гринберга. Также по отзывам пациентов лучшими стали Детская клиническая больница №13 и Краевая больница им Е.А. Вагнера, родильный дом в Березниках», — указано в посте представителей ведомства. Лауреаты премии «ПроДокторов» получат грамоты и стикеры «Лучшая клиника». Премия присуждается с 2020 года по отзывам пациентов о лечебных учреждениях.

Лауреатом Всероссийской премии «ПроДокторов 2023» стал Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн. Об этом говорится в сообщении краевого Минздрава в паблике в соцсети «ВКонтакте» «В топ лучших государственных клиник вошли Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн, Пермский краевой онкологический диспансер, Городская клиническая больница им. С. Н. Гринберга. Также по отзывам пациентов лучшими стали Детская клиническая больница №13 и Краевая больница им Е.А. Вагнера, родильный дом в Березниках», — указано в посте представителей ведомства. Лауреаты премии «ПроДокторов» получат грамоты и стикеры «Лучшая клиника». Премия присуждается с 2020 года по отзывам пациентов о лечебных учреждениях.