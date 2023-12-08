Художник из Екатеринбурга Петр Гиндин сделал сувениры в виде новогодних шаров с «членовиками» — так горожане обозвали снежные скульптуры в виде мужского полового органа, появившиеся в нескольких районах города этой зимой. О своем творчестве художник рассказал в соцсетях.
«В преддверии мандаринового спаса мир готов принять символ стойкости и упорства Екатеринбурга! Заключенный в прозрачную сферу, позволяющую навсегда сохранить эти эмоции, которые все мы испытали, когда следили за хаотичным появлением этих символов», — пишет художник на своей странице в соцсети.
«Членовиками» свердловчане назвали слепленные из снега мужские половые органы, которые начали появляться по всему Екатеринбургу в конце октября. Тогда даже появилась петиция под названием «Прекратить в Екатеринбурге флешмоб со снежными членами».
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