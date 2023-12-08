Снежные «членовики» из Екатеринбурга увековечили в сувенирах. Фото

Художник Гиндин увековечил в сувенирах скульптуры мужского полового органа

09 декабря 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Художник Петр Гиндин выпустил новогодний сувенир с новым символом Екатеринбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Художник из Екатеринбурга Петр Гиндин сделал сувениры в виде новогодних шаров с «членовиками» — так горожане обозвали снежные скульптуры в виде мужского полового органа, появившиеся в нескольких районах города этой зимой. О своем творчестве художник рассказал в соцсетях. «В преддверии мандаринового спаса мир готов принять символ стойкости и упорства Екатеринбурга! Заключенный в прозрачную сферу, позволяющую навсегда сохранить эти эмоции, которые все мы испытали, когда следили за хаотичным появлением этих символов», — пишет художник на своей странице в соцсети. «Членовиками» свердловчане назвали слепленные из снега мужские половые органы, которые начали появляться по всему Екатеринбургу в конце октября. Тогда даже появилась петиция под названием «Прекратить в Екатеринбурге флешмоб со снежными членами». Фото: соцсети художника Петра Гиндина

Художник из Екатеринбурга Петр Гиндин сделал сувениры в виде новогодних шаров с «членовиками» — так горожане обозвали снежные скульптуры в виде мужского полового органа, появившиеся в нескольких районах города этой зимой. О своем творчестве художник рассказал в соцсетях. «В преддверии мандаринового спаса мир готов принять символ стойкости и упорства Екатеринбурга! Заключенный в прозрачную сферу, позволяющую навсегда сохранить эти эмоции, которые все мы испытали, когда следили за хаотичным появлением этих символов», — пишет художник на своей странице в соцсети. «Членовиками» свердловчане назвали слепленные из снега мужские половые органы, которые начали появляться по всему Екатеринбургу в конце октября. Тогда даже появилась петиция под названием «Прекратить в Екатеринбурге флешмоб со снежными членами».