Власти ХМАО назвали объемы подлежащего расселению аварийного жилья

В ХМАО власти признали аварийными более 1,17 млн квадратных метров жилья

09 декабря 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО назвали объемы подлежащего расселению аварийного жилья Фото: Размик Закарян © URA.RU Власти ХМАО признали аварийными и подлежащими расселению более 1,17 млн квадратных метров жилья в многоквартирных домах региона. Об этом рассказал и. о. руководителя департамента строительства и ЖКХ ХМАО Александр Барышев. «Наибольший объем аварийного жилищного фонда расположен в Сургутском районе (328,8 тысячи квадратных метра), за ним следует Нягань (119,2 тысячи квадратных метров) и Нефтеюганский район (110,1 тысячи квадратных метров)», — рассказал в разговоре с «Правда УрФО» Барышев. Всего, по его словам, общая площадь многоквартирных домов, признанных аварийными, составляет более 1,17 млн квадратных метров. При этом в 2023 году в округе планируют ввести в эксплуатацию 950 тысяч квадратных метров жилья, добавил Барышев. Ранее вице-губернатор ХМАО решил ускорить экспертизу домов, пострадавших после взрыва . Новую дату окончания экспертизы он огласил после того, как жильцы дома № 4а пожаловались на трещины в стеклах окон, крен дома и изморозь в квартирах.

Власти ХМАО признали аварийными и подлежащими расселению более 1,17 млн квадратных метров жилья в многоквартирных домах региона. Об этом рассказал и. о. руководителя департамента строительства и ЖКХ ХМАО Александр Барышев. «Наибольший объем аварийного жилищного фонда расположен в Сургутском районе (328,8 тысячи квадратных метра), за ним следует Нягань (119,2 тысячи квадратных метров) и Нефтеюганский район (110,1 тысячи квадратных метров)», — рассказал в разговоре с «Правда УрФО» Барышев. Всего, по его словам, общая площадь многоквартирных домов, признанных аварийными, составляет более 1,17 млн квадратных метров. При этом в 2023 году в округе планируют ввести в эксплуатацию 950 тысяч квадратных метров жилья, добавил Барышев. Ранее вице-губернатор ХМАО решил ускорить экспертизу домов, пострадавших после взрыва. Новую дату окончания экспертизы он огласил после того, как жильцы дома № 4а пожаловались на трещины в стеклах окон, крен дома и изморозь в квартирах.