08 декабря 2023

Власти ХМАО назвали объемы подлежащего расселению аварийного жилья

В ХМАО власти признали аварийными более 1,17 млн квадратных метров жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Дома по программе реновации. Екатеринбург, ветхое жилье, реновация, коридор общежития
Власти ХМАО назвали объемы подлежащего расселению аварийного жилья Фото:

Власти ХМАО признали аварийными и подлежащими расселению более 1,17 млн квадратных метров жилья в многоквартирных домах региона. Об этом рассказал и. о. руководителя департамента строительства и ЖКХ ХМАО Александр Барышев.

«Наибольший объем аварийного жилищного фонда расположен в Сургутском районе (328,8 тысячи квадратных метра), за ним следует Нягань (119,2 тысячи квадратных метров) и Нефтеюганский район (110,1 тысячи квадратных метров)», — рассказал в разговоре с «Правда УрФО» Барышев. Всего, по его словам, общая площадь многоквартирных домов, признанных аварийными, составляет более 1,17 млн квадратных метров. При этом в 2023 году в округе планируют ввести в эксплуатацию 950 тысяч квадратных метров жилья, добавил Барышев.

Ранее вице-губернатор ХМАО решил ускорить экспертизу домов, пострадавших после взрыва. Новую дату окончания экспертизы он огласил после того, как жильцы дома № 4а пожаловались на трещины в стеклах окон, крен дома и изморозь в квартирах.

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Власти ХМАО признали аварийными и подлежащими расселению более 1,17 млн квадратных метров жилья в многоквартирных домах региона. Об этом рассказал и. о. руководителя департамента строительства и ЖКХ ХМАО Александр Барышев. «Наибольший объем аварийного жилищного фонда расположен в Сургутском районе (328,8 тысячи квадратных метра), за ним следует Нягань (119,2 тысячи квадратных метров) и Нефтеюганский район (110,1 тысячи квадратных метров)», — рассказал в разговоре с «Правда УрФО» Барышев. Всего, по его словам, общая площадь многоквартирных домов, признанных аварийными, составляет более 1,17 млн квадратных метров. При этом в 2023 году в округе планируют ввести в эксплуатацию 950 тысяч квадратных метров жилья, добавил Барышев. Ранее вице-губернатор ХМАО решил ускорить экспертизу домов, пострадавших после взрыва. Новую дату окончания экспертизы он огласил после того, как жильцы дома № 4а пожаловались на трещины в стеклах окон, крен дома и изморозь в квартирах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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