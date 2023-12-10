Cвердловчан ждет резкое потепление до ноля градусов

Свердловчан ждет резкая перемена погоды
Свердловчан уже через неделю ожидает резкое потепление. Температура может подняться до ноля градусов, рассказал URA.RU синоптик Алексей Пулин.
«Погода теплеет, максимум придется, видимо, на первую половину двадцатых чисел. Температурные показатели на Среднем Урале в эти дни могут быть до 0.-5 градусов», — сказал Пулин.
Ранее метеоролог в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» предупреждал, что текущая неделя в регионе началась с похолодания. В восточных частях региона отметка градусника опустится до -44 градусов.
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