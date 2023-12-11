11 декабря 2023

В новых регионах РФ создадут единые управляющие компании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме ЖКХ. Москва, деньги, платежка жкх, счета за оплату, квитанции об оплате
В новых российских регионах создадут единые управляющие компании Фото:

В новых регионах РФ управление многоквартирным жилым фондом перейдет к единым региональным управляющим компаниям (УК) и ТСЖ. Об этом сообщается в постановлении правительства РФ.

«Передать управление многоквартирным жилым фондам в новых субъектах РФ единым управляющим организациям и ТСЖ. Собственники помещений многоквартирного дома на общем собрании могут принять решение о выборе одного из способов управления: товарищество собственников жилья или единой управляющей компанией», — указано в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

В предыдущей версии постановления предусматривалась работа и коммерческих УК наряду с муниципальными компаниями и ТСЖ. До 1 января 2028 года каждому из четырех новых регионов предстоит создать единую региональную управляющую организацию. После ее создания местные власти должны разработать план-график перевода под управление домов в течение двух месяцев.

Директор направления «Городское хозяйство» Института экономики города Ирина Генцлер сообщила, что управляющие компании в России обяжут делать понятные квитанции по услугам ЖКХ. Платежи в них будут разделены на две строчки.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В новых регионах РФ управление многоквартирным жилым фондом перейдет к единым региональным управляющим компаниям (УК) и ТСЖ. Об этом сообщается в постановлении правительства РФ. «Передать управление многоквартирным жилым фондам в новых субъектах РФ единым управляющим организациям и ТСЖ. Собственники помещений многоквартирного дома на общем собрании могут принять решение о выборе одного из способов управления: товарищество собственников жилья или единой управляющей компанией», — указано в постановлении, опубликованном на портале правовой информации. В предыдущей версии постановления предусматривалась работа и коммерческих УК наряду с муниципальными компаниями и ТСЖ. До 1 января 2028 года каждому из четырех новых регионов предстоит создать единую региональную управляющую организацию. После ее создания местные власти должны разработать план-график перевода под управление домов в течение двух месяцев. Директор направления «Городское хозяйство» Института экономики города Ирина Генцлер сообщила, что управляющие компании в России обяжут делать понятные квитанции по услугам ЖКХ. Платежи в них будут разделены на две строчки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...