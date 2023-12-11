В новых регионах РФ создадут единые управляющие компании

12 декабря 2023 в 01:44 Размер текста - 17 +

В новых российских регионах создадут единые управляющие компании Фото: Владимир Андреев © URA.RU В новых регионах РФ управление многоквартирным жилым фондом перейдет к единым региональным управляющим компаниям (УК) и ТСЖ. Об этом сообщается в постановлении правительства РФ. «Передать управление многоквартирным жилым фондам в новых субъектах РФ единым управляющим организациям и ТСЖ. Собственники помещений многоквартирного дома на общем собрании могут принять решение о выборе одного из способов управления: товарищество собственников жилья или единой управляющей компанией», — указано в постановлении, опубликованном на портале правовой информации. В предыдущей версии постановления предусматривалась работа и коммерческих УК наряду с муниципальными компаниями и ТСЖ. До 1 января 2028 года каждому из четырех новых регионов предстоит создать единую региональную управляющую организацию. После ее создания местные власти должны разработать план-график перевода под управление домов в течение двух месяцев. Директор направления «Городское хозяйство» Института экономики города Ирина Генцлер сообщила, что управляющие компании в России обяжут делать понятные квитанции по услугам ЖКХ. Платежи в них будут разделены на две строчки.

В новых регионах РФ управление многоквартирным жилым фондом перейдет к единым региональным управляющим компаниям (УК) и ТСЖ. Об этом сообщается в постановлении правительства РФ. «Передать управление многоквартирным жилым фондам в новых субъектах РФ единым управляющим организациям и ТСЖ. Собственники помещений многоквартирного дома на общем собрании могут принять решение о выборе одного из способов управления: товарищество собственников жилья или единой управляющей компанией», — указано в постановлении, опубликованном на портале правовой информации. В предыдущей версии постановления предусматривалась работа и коммерческих УК наряду с муниципальными компаниями и ТСЖ. До 1 января 2028 года каждому из четырех новых регионов предстоит создать единую региональную управляющую организацию. После ее создания местные власти должны разработать план-график перевода под управление домов в течение двух месяцев. Директор направления «Городское хозяйство» Института экономики города Ирина Генцлер сообщила, что управляющие компании в России обяжут делать понятные квитанции по услугам ЖКХ. Платежи в них будут разделены на две строчки.