О ДТП сообщили очевидцы
В микрорайоне Левшино в Перми с дороги в кювет улетел автобус. Об этом сообщили подписчики группы «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«От подписчиков. В Левшино за новыми домами автобус улетел в кювет», — написано в посте.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю, чтобы узнать подробности о случившемся. После получения ответа новость будет дополнена.
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