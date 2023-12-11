Происшествия ДТП В Перми с дороги в кювет слетел автобус. Видео 12 декабря 2023 в 06:25 Размер текста - 17 + О ДТП сообщили очевидцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В микрорайоне Левшино в Перми с дороги в кювет улетел автобус. Об этом сообщили подписчики группы «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «От подписчиков. В Левшино за новыми домами автобус улетел в кювет», — написано в посте. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю, чтобы узнать подробности о случившемся. После получения ответа новость будет дополнена. В микрорайоне Левшино в Перми с дороги в кювет улетел автобус. Об этом сообщили подписчики группы «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «От подписчиков. В Левшино за новыми домами автобус улетел в кювет», — написано в посте. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю, чтобы узнать подробности о случившемся. После получения ответа новость будет дополнена. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям