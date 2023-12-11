11 декабря 2023

В Перми с дороги в кювет слетел автобус. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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О ДТП сообщили очевидцы Фото:

В микрорайоне Левшино в Перми с дороги в кювет улетел автобус. Об этом сообщили подписчики группы «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«От подписчиков. В Левшино за новыми домами автобус улетел в кювет», — написано в посте.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю, чтобы узнать подробности о случившемся. После получения ответа новость будет дополнена.

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В микрорайоне Левшино в Перми с дороги в кювет улетел автобус. Об этом сообщили подписчики группы «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «От подписчиков. В Левшино за новыми домами автобус улетел в кювет», — написано в посте. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю, чтобы узнать подробности о случившемся. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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