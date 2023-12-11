В Свердловской области сохранятся аномальные морозы

В некоторых районах области столбик термометра опустится до -40 градусов
В Свердловской области 12 и 13 декабря сохранится аномально холодная погода. В некоторых районах — до -40 градусов и ниже, сообщает на официальном сайте Уральский гидрометцентр.
«В Свердловской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 10-17°, в отдельных районах сохраняется сильный мороз с минимальной температурой воздуха -40° и ниже», — говорится в сообщении синоптиков.
Потепление придет в Свердловскую область только в 20-х числах декабря. Температурные показатели на Среднем Урале в эти дни могут достигать 0-5 градусов.
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