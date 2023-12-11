11 декабря 2023

В Свердловской области сохранятся аномальные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, девушка, женщина, холод, холодная погода, лестница, мороз в городе
В некоторых районах области столбик термометра опустится до -40 градусов Фото:

В Свердловской области 12 и 13 декабря сохранится аномально холодная погода. В некоторых районах — до -40 градусов и ниже, сообщает на официальном сайте Уральский гидрометцентр.

«В Свердловской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 10-17°, в отдельных районах сохраняется сильный мороз с минимальной температурой воздуха -40° и ниже», — говорится в сообщении синоптиков.

Потепление придет в Свердловскую область только в 20-х числах декабря. Температурные показатели на Среднем Урале в эти дни могут достигать 0-5 градусов.

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В Свердловской области 12 и 13 декабря сохранится аномально холодная погода. В некоторых районах — до -40 градусов и ниже, сообщает на официальном сайте Уральский гидрометцентр. «В Свердловской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 10-17°, в отдельных районах сохраняется сильный мороз с минимальной температурой воздуха -40° и ниже», — говорится в сообщении синоптиков. Потепление придет в Свердловскую область только в 20-х числах декабря. Температурные показатели на Среднем Урале в эти дни могут достигать 0-5 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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