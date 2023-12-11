Природа Погода В Свердловской области сохранятся аномальные морозы 12 декабря 2023 в 15:32 Размер текста - 17 + В некоторых районах области столбик термометра опустится до -40 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области 12 и 13 декабря сохранится аномально холодная погода. В некоторых районах — до -40 градусов и ниже, сообщает на официальном сайте Уральский гидрометцентр. «В Свердловской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 10-17°, в отдельных районах сохраняется сильный мороз с минимальной температурой воздуха -40° и ниже», — говорится в сообщении синоптиков. Потепление придет в Свердловскую область только в 20-х числах декабря. Температурные показатели на Среднем Урале в эти дни могут достигать 0-5 градусов. В Свердловской области 12 и 13 декабря сохранится аномально холодная погода. В некоторых районах — до -40 градусов и ниже, сообщает на официальном сайте Уральский гидрометцентр. «В Свердловской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 10-17°, в отдельных районах сохраняется сильный мороз с минимальной температурой воздуха -40° и ниже», — говорится в сообщении синоптиков. Потепление придет в Свердловскую область только в 20-х числах декабря. Температурные показатели на Среднем Урале в эти дни могут достигать 0-5 градусов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям