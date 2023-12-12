В Челябинске за месяц резко снизился спрос на вторичное жилье. Инфографика

Авито: в Челябинске в ноябре спрос на вторичное жилье снизился на 15%

12 декабря 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Спрос вторичку снизился из-за повышения ставки ЦБ РФ и роста процентных ставок по ипотеке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске в ноябре по сравнению с октябрем 2023 года из-за повышения ставки ЦБ РФ и роста процентных ставок по ипотеке на 15% снизился спрос на квартиры на вторичном рынке жилья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске в ноябре по сравнению с октябрем 2023 года на вторичном рынке жилья спрос сократился на 15%. Средняя стоимость квартир и цена квадратного метра повысились на 3% и 5% соответственно. Срок продажи вторичных квартир в городе при этом увеличился», — сообщили в пресс-службе. Как объяснил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин, на рынок вторичного жилья в Челябинске, как и в других городах, влияет повышение ставки ЦБ РФ и рост процентных ставок по ипотеке, поэтому спрос синхронно снижается. При этом покупатели вторичного жилья быстрее стали выходить на сделку. Причина заключается в том, что чувствуя конкуренцию со стороны застройщиков, продавцы квартир на вторичном рынке в городе готовы предлагать скидки потенциальным покупателям. Стремление собственников при продаже вторичных квартир предоставить дисконт подтверждают многие челябинские риелторы. Несмотря на снижение спроса, Челябинск в ноябре 2023 года вошел в тройку лидеров по скорости продажи квартир на вторичном рынке Инфографика: Авито Недвижимость

В Челябинске в ноябре по сравнению с октябрем 2023 года из-за повышения ставки ЦБ РФ и роста процентных ставок по ипотеке на 15% снизился спрос на квартиры на вторичном рынке жилья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске в ноябре по сравнению с октябрем 2023 года на вторичном рынке жилья спрос сократился на 15%. Средняя стоимость квартир и цена квадратного метра повысились на 3% и 5% соответственно. Срок продажи вторичных квартир в городе при этом увеличился», — сообщили в пресс-службе. Как объяснил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин, на рынок вторичного жилья в Челябинске, как и в других городах, влияет повышение ставки ЦБ РФ и рост процентных ставок по ипотеке, поэтому спрос синхронно снижается. При этом покупатели вторичного жилья быстрее стали выходить на сделку. Причина заключается в том, что чувствуя конкуренцию со стороны застройщиков, продавцы квартир на вторичном рынке в городе готовы предлагать скидки потенциальным покупателям. Стремление собственников при продаже вторичных квартир предоставить дисконт подтверждают многие челябинские риелторы.