В Челябинске за месяц резко снизился спрос на вторичное жилье. Инфографика

Авито: в Челябинске в ноябре спрос на вторичное жилье снизился на 15%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга , зима, вторичное жилье, вторичка, улица стрелочников2г
Спрос вторичку снизился из-за повышения ставки ЦБ РФ и роста процентных ставок по ипотеке Фото:

В Челябинске в ноябре по сравнению с октябрем 2023 года из-за повышения ставки ЦБ РФ и роста процентных ставок по ипотеке на 15% снизился спрос на квартиры на вторичном рынке жилья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинске в ноябре по сравнению с октябрем 2023 года на вторичном рынке жилья спрос сократился на 15%. Средняя стоимость квартир и цена квадратного метра повысились на 3% и 5% соответственно. Срок продажи вторичных квартир в городе при этом увеличился», — сообщили в пресс-службе.

Как объяснил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин, на рынок вторичного жилья в Челябинске, как и в других городах, влияет повышение ставки ЦБ РФ и рост процентных ставок по ипотеке, поэтому спрос синхронно снижается. При этом покупатели вторичного жилья быстрее стали выходить на сделку.

Причина заключается в том, что чувствуя конкуренцию со стороны застройщиков, продавцы квартир на вторичном рынке в городе готовы предлагать скидки потенциальным покупателям. Стремление собственников при продаже вторичных квартир предоставить дисконт подтверждают многие челябинские риелторы.

Несмотря на снижение спроса, Челябинск в ноябре 2023 года вошел в тройку лидеров по скорости продажи квартир на вторичном рынке
Несмотря на снижение спроса, Челябинск в ноябре 2023 года вошел в тройку лидеров по скорости продажи квартир на вторичном рынке

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в ноябре по сравнению с октябрем 2023 года из-за повышения ставки ЦБ РФ и роста процентных ставок по ипотеке на 15% снизился спрос на квартиры на вторичном рынке жилья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске в ноябре по сравнению с октябрем 2023 года на вторичном рынке жилья спрос сократился на 15%. Средняя стоимость квартир и цена квадратного метра повысились на 3% и 5% соответственно. Срок продажи вторичных квартир в городе при этом увеличился», — сообщили в пресс-службе. Как объяснил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин, на рынок вторичного жилья в Челябинске, как и в других городах, влияет повышение ставки ЦБ РФ и рост процентных ставок по ипотеке, поэтому спрос синхронно снижается. При этом покупатели вторичного жилья быстрее стали выходить на сделку. Причина заключается в том, что чувствуя конкуренцию со стороны застройщиков, продавцы квартир на вторичном рынке в городе готовы предлагать скидки потенциальным покупателям. Стремление собственников при продаже вторичных квартир предоставить дисконт подтверждают многие челябинские риелторы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...