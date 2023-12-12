Финляндия откроет два КПП на границе с РФ

12 декабря 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Два КПП на границе Финляндии и РФ будут открыты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Финляндии планируют открыть два КПП на границе с Россией. Об этом сообщили министр внутренних дел страны Мари Рантанен и премьер-министр Петтери Орпо. «Власти откроют два КПП на границе с РФ», — сообщили министры во время пресс-конференции, передает издание Iltalehti. Отмечается, что будет открыт крупнейший КПП Ваалима, а также Ниирала. В ноябре правительство Финляндии закрыло все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией. Причиной ограничений стал неконтролируемый наплыв мигрантов.

Власти Финляндии планируют открыть два КПП на границе с Россией. Об этом сообщили министр внутренних дел страны Мари Рантанен и премьер-министр Петтери Орпо. «Власти откроют два КПП на границе с РФ», — сообщили министры во время пресс-конференции, передает издание Iltalehti. Отмечается, что будет открыт крупнейший КПП Ваалима, а также Ниирала. В ноябре правительство Финляндии закрыло все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией. Причиной ограничений стал неконтролируемый наплыв мигрантов.