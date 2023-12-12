Финляндия откроет два КПП на границе с РФ

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Два КПП на границе Финляндии и РФ будут открыты Фото:

Власти Финляндии планируют открыть два КПП на границе с Россией. Об этом сообщили министр внутренних дел страны Мари Рантанен и премьер-министр Петтери Орпо.

«Власти откроют два КПП на границе с РФ», — сообщили министры во время пресс-конференции, передает издание Iltalehti. Отмечается, что будет открыт крупнейший КПП Ваалима, а также Ниирала.

В ноябре правительство Финляндии закрыло все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией. Причиной ограничений стал неконтролируемый наплыв мигрантов.

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Власти Финляндии планируют открыть два КПП на границе с Россией. Об этом сообщили министр внутренних дел страны Мари Рантанен и премьер-министр Петтери Орпо. «Власти откроют два КПП на границе с РФ», — сообщили министры во время пресс-конференции, передает издание Iltalehti. Отмечается, что будет открыт крупнейший КПП Ваалима, а также Ниирала. В ноябре правительство Финляндии закрыло все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией. Причиной ограничений стал неконтролируемый наплыв мигрантов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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