Финляндия откроет два КПП на границе с РФ

Два КПП на границе Финляндии и РФ будут открыты
Власти Финляндии планируют открыть два КПП на границе с Россией. Об этом сообщили министр внутренних дел страны Мари Рантанен и премьер-министр Петтери Орпо.
«Власти откроют два КПП на границе с РФ», — сообщили министры во время пресс-конференции, передает
В ноябре правительство Финляндии закрыло все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией. Причиной ограничений стал неконтролируемый наплыв мигрантов.
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