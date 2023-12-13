Пермская компания обманула трудового мигранта на 1,7 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Тюмень, купюры, оплата, деньги
Месячный оклад строителя составлял 160 тысяч рублей Фото:

Иностранный рабочий подал иск в суд на пермского работодателя из-за невыплаченной зарплаты. Компания больше года недоплачивала строителю заработную плату, из-за чего накопился долг в размере более 1,7 млн рублей, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда.

«Истец обратился в суд с иском к ответчику об установлении факта трудовых отношений, взыскании заработной платы, взыскании компенсации за задержку выплаты заработной платы. Для трудоустройства в данную организацию истцом было получено разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства. Задолженность по заработной плате составляет 1 753 499,95 рублей», — говорится в решении. Фактически иностранный специалист работал больше года.

Иностранец устроился в компанию ответчика техником-строителем в качестве высококвалифицированного специалиста еще в 2019 году, однако из-за коронавирусной эпидемии официально он начал работать только год спустя. В договоре был указан оклад в 160 тысяч рублей, но истцу все время недоплачивали. За первый месяц ему заплатили в три раза меньше, чем обещали, а после выплачивали месячный оклад только каждые три-четыре месяца. В итоге суд постановил выплатить строителю 1,7 млн рублей задержанной зарплаты и выплатить компенсацию в размере 709 тысяч рублей.

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Иностранный рабочий подал иск в суд на пермского работодателя из-за невыплаченной зарплаты. Компания больше года недоплачивала строителю заработную плату, из-за чего накопился долг в размере более 1,7 млн рублей, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда. «Истец обратился в суд с иском к ответчику об установлении факта трудовых отношений, взыскании заработной платы, взыскании компенсации за задержку выплаты заработной платы. Для трудоустройства в данную организацию истцом было получено разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства. Задолженность по заработной плате составляет 1 753 499,95 рублей», — говорится в решении. Фактически иностранный специалист работал больше года. Иностранец устроился в компанию ответчика техником-строителем в качестве высококвалифицированного специалиста еще в 2019 году, однако из-за коронавирусной эпидемии официально он начал работать только год спустя. В договоре был указан оклад в 160 тысяч рублей, но истцу все время недоплачивали. За первый месяц ему заплатили в три раза меньше, чем обещали, а после выплачивали месячный оклад только каждые три-четыре месяца. В итоге суд постановил выплатить строителю 1,7 млн рублей задержанной зарплаты и выплатить компенсацию в размере 709 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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