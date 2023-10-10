10 октября 2023

В центре Екатеринбурга планируют создать Сад святой Екатерины

© Служба новостей «URA.RU»
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Процесс строительства сад Атмосфера. Екатеринбург, атмосфера сад
Когда именно появится сад, не уточняется Фото:

В Екатеринбурге рядом с библиотекой духовной семинарии (на Куйбышева, 63) может появиться Сад святой Екатерины. Сейчас группа архитекторов разрабатывает проект для Екатеринбургской епархии.

«Известно, что благотворители готовы дать карт-бланш на любые проектные решения и не стесняют разработчиков в финансировании. Поэтому сад может стать новой городской достопримечательностью», — сообщает 66.RU. Новую зеленую площадку планируют разделить на несколько участков, за каждым из которых будет следить конкретный вуз.

По словам одного из архитекторов, у группы есть представления, как должно преображаться общественное пространство. «Мы хотим посоветоваться с горожанами, чтобы получить обратную связь и усилить концепцию», — пояснил архитектор. Также обсуждения будут проводиться со студентами.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Екатеринбургской епархии. На момент публикации новости ответа не поступало.

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В Екатеринбурге рядом с библиотекой духовной семинарии (на Куйбышева, 63) может появиться Сад святой Екатерины. Сейчас группа архитекторов разрабатывает проект для Екатеринбургской епархии. «Известно, что благотворители готовы дать карт-бланш на любые проектные решения и не стесняют разработчиков в финансировании. Поэтому сад может стать новой городской достопримечательностью», — сообщает 66.RU. Новую зеленую площадку планируют разделить на несколько участков, за каждым из которых будет следить конкретный вуз. По словам одного из архитекторов, у группы есть представления, как должно преображаться общественное пространство. «Мы хотим посоветоваться с горожанами, чтобы получить обратную связь и усилить концепцию», — пояснил архитектор. Также обсуждения будут проводиться со студентами. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Екатеринбургской епархии. На момент публикации новости ответа не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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