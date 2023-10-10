В центре Екатеринбурга планируют создать Сад святой Екатерины

В Екатеринбурге рядом с библиотекой духовной семинарии (на Куйбышева, 63) может появиться Сад святой Екатерины. Сейчас группа архитекторов разрабатывает проект для Екатеринбургской епархии.
«Известно, что благотворители готовы дать карт-бланш на любые проектные решения и не стесняют разработчиков в финансировании. Поэтому сад может стать новой городской достопримечательностью», — сообщает 66.RU. Новую зеленую площадку планируют разделить на несколько участков, за каждым из которых будет следить конкретный вуз.
По словам одного из архитекторов, у группы есть представления, как должно преображаться общественное пространство. «Мы хотим посоветоваться с горожанами, чтобы получить обратную связь и усилить концепцию», — пояснил архитектор. Также обсуждения будут проводиться со студентами.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Екатеринбургской епархии. На момент публикации новости ответа не поступало.
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