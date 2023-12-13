В Екатеринбурге бизнесмены запустили проект с перспективой выхода на рынок ОАЭ

В Екатеринбурге открыли кофейню Onda del caffе

13 декабря 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Кофейня готова встречать гостей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Владельцы сети франшизы булочных «Хлебничная» открыли кофейню Onda del caffе, которая располагается в Пионерском районе Екатеринбурга. В будущем бизнесмены планируют запустить новый проект в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Как пояснили URA представители кофейни, владельцы Onda del caffе планируют открывать заведение по франшизе по всей России и даже приглядываются к рынку ОАЭ. Но на начальном этапе заведение будет распространяться в спальных районах Екатеринбурга. «Сейчас ощущается нехватка таких мест для отдыха с семьей и друзьями, возможность выпить чашку кофе, не выезжая в центр», — рассказали собственники кофейни. Место в Пионерском районе выбрали после того, как провели исследование. В нескольких местах города установили камеры рядом с предполагаемыми помещениями под кафе. Только после замера трафика были определены локации.

Владельцы сети франшизы булочных «Хлебничная» открыли кофейню Onda del caffе, которая располагается в Пионерском районе Екатеринбурга. В будущем бизнесмены планируют запустить новый проект в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Как пояснили URA представители кофейни, владельцы Onda del caffе планируют открывать заведение по франшизе по всей России и даже приглядываются к рынку ОАЭ. Но на начальном этапе заведение будет распространяться в спальных районах Екатеринбурга. «Сейчас ощущается нехватка таких мест для отдыха с семьей и друзьями, возможность выпить чашку кофе, не выезжая в центр», — рассказали собственники кофейни. Место в Пионерском районе выбрали после того, как провели исследование. В нескольких местах города установили камеры рядом с предполагаемыми помещениями под кафе. Только после замера трафика были определены локации.