В Екатеринбурге бизнесмены запустили проект с перспективой выхода на рынок ОАЭ

В Екатеринбурге открыли кофейню Onda del caffе
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Кофейня DUO в ТЦ Bolshoy. Екатеринбург, кофейня, чашка, кофемашина, кофе, кофейня дуо, duo coffee
Кофейня готова встречать гостей Фото:

Владельцы сети франшизы булочных «Хлебничная» открыли кофейню Onda del caffе, которая располагается в Пионерском районе Екатеринбурга. В будущем бизнесмены планируют запустить новый проект в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Как пояснили URA представители кофейни, владельцы Onda del caffе планируют открывать заведение по франшизе по всей России и даже приглядываются к рынку ОАЭ. Но на начальном этапе заведение будет распространяться в спальных районах Екатеринбурга. «Сейчас ощущается нехватка таких мест для отдыха с семьей и друзьями, возможность выпить чашку кофе, не выезжая в центр», — рассказали собственники кофейни.

Место в Пионерском районе выбрали после того, как провели исследование. В нескольких местах города установили камеры рядом с предполагаемыми помещениями под кафе. Только после замера трафика были определены локации.

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Владельцы сети франшизы булочных «Хлебничная» открыли кофейню Onda del caffе, которая располагается в Пионерском районе Екатеринбурга. В будущем бизнесмены планируют запустить новый проект в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Как пояснили URA представители кофейни, владельцы Onda del caffе планируют открывать заведение по франшизе по всей России и даже приглядываются к рынку ОАЭ. Но на начальном этапе заведение будет распространяться в спальных районах Екатеринбурга. «Сейчас ощущается нехватка таких мест для отдыха с семьей и друзьями, возможность выпить чашку кофе, не выезжая в центр», — рассказали собственники кофейни. Место в Пионерском районе выбрали после того, как провели исследование. В нескольких местах города установили камеры рядом с предполагаемыми помещениями под кафе. Только после замера трафика были определены локации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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